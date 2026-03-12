Україна залучить 50 млн євро на впровадження системи екстреної допомоги населенню - Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада України ухвалила законопроект про ратифікацію фінансової угоди, яка передбачає надання Україні 50 млн євро на впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112" на всій території України. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №0364.

Деталі

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до документа, Україна планує залучити 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112" на всій території України.

В угоді вказується, що "система базуватиметься на сучасній платформі, операційній моделі та відповідатиме європейським стандартам".

"Інвестиції в Проект спрямовані на розгортання ІТ-інфраструктури для колл-центрів найбільш доступного Пункту приймання викликів служби порятунку 112, закупівлю програмного забезпечення для центрів зв'язку, а також відповідних ІТ-ресурсів для підтримки всієї системи в чотирьох макрорегіонах України та резервного центру зв'язку", - зазначається у документі.

Зазначається, що осередки планується створити у чотирьох регіонах:

центральний (центр зв'язку “Служба 112” у Києві);

західний (центр зв'язку “Служба 112” у Львові);

східний (центр зв'язку “Служба 112” у Дніпрі);

південний (центр зв'язку “Служба 112” в Одесі).

До платформи "112" буде підключено близько 104 підрозділів оперативно-рятувальних служб - підрозділи екстреної допомоги населенню в Україні, до яких належать пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Національної поліції, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також аварійні газові служби.

Для реалізації проєкту буде використано серверне та мережеве обладнання відомих постачальників обладнання з технічною підтримкою від виробника та виключно ліцензійне програмне забезпечення з супроводом та технічною підтримкою від кваліфікованих спеціалістів вузькоспеціалізованих компаній-партнерів.

Як зазначалося вище, у рамках угоди планується залучити 50 млн євро, з яких:

40 млн євро - кредит від ЄІБ в рамках Фонду EU4U;

10 млн євро - інвестиційний грант з загального бюджету ЄС в рамках Інвестиційної платформи сусідства.

З цих 50 млн євро планується витратити:

24 млн євро - на додаткове обладнання з технічною підтримкою, програмним забезпеченням та системним обслуговуванням для центрів обробки даних та центру зв'язку “Служба 112” у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі;

11,5 млн євро - на додаткове обладнання з технічною підтримкою, програмним забезпеченням, системним обслуговуванням для резервного дата-центру;

2,4 млн євро - на обладнання для основних компонентів інформаційної безпеки;

2 млн євро - на побудову та обслуговування каналів зв’язку;

8,1 млн євро - на обладнання для оперативно-рятувальних служб;

8 тис. євро - на обладнання для оперативно-рятувальних служб Криму та інших тимчасово окупованих територій;

1,2 млн євро - на модифікацію пакету програмного забезпечення “Служби 112”.

Зазначається, що угода набуде чинності, коли Європейський інвестиційний банк письмово підтвердить, що він отримав докази того, що цей закон, яким ратифіковано цю Угоду, і сама угода набрали чинності.

