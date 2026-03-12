Застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції - Клименко озвучив деталі

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
11:13 • 2606 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 11283 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 22245 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 33456 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 50620 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 50744 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40975 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44406 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37412 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39896 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
31%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 10672 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 11699 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 12537 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 29289 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 15089 перегляди
Публікації
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 2640 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 10520 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 40075 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 44671 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 48259 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Ірак
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 114 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 34194 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 23474 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 22971 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 24971 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
BFM TV

Застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції - Клименко озвучив деталі

Київ • УНН

 • 312 перегляди

МВС оновило додаток 112 Ukraine функціями відеозв'язку для людей з порушенням слуху та автоматичною геолокацією. Сервісом скористалися вже понад 326 тисяч осіб.

Застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції - Клименко озвучив деталі

Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав декілька важливих оновлень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Цими функціями є:

  • відеозвернення до оператора;
    • автоматична передача геолокації до Служби 112.

      Відтепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Як зазначив Клименко, це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення - вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.

      Ще одне оновлення - автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події

      - заявив Клименко.

      Міністр додав: застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів, тому дані користувачів захищені.

      З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч. Це підтверджує: цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги

      - заявив голова МВС.

      Нагадаємо

      Міністерство внутрішніх справ України повідомило про створення нового цифрового інструменту на порталі "Єдине вікно для громадян". Спеціальний розділ розроблений для допомоги родинам та органам досудового розслідування у встановленні осіб загиблих, чиї тіла були повернуті на підконтрольну територію в межах репатріаційних заходів.

      Євген Устименко

      СуспільствоТехнології
      Кібератака
      Техніка
      Війна в Україні
      Міністерство внутрішніх справ України
      Ігор Клименко
      Україна