Застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції - Клименко озвучив деталі
Київ • УНН
МВС оновило додаток 112 Ukraine функціями відеозв'язку для людей з порушенням слуху та автоматичною геолокацією. Сервісом скористалися вже понад 326 тисяч осіб.
Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав декілька важливих оновлень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Цими функціями є:
- відеозвернення до оператора;
- автоматична передача геолокації до Служби 112.
Відтепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Як зазначив Клименко, це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення - вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.
Ще одне оновлення - автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події
Міністр додав: застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів, тому дані користувачів захищені.
З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч. Це підтверджує: цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги
