Застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції - Клименко озвучив деталі

Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав декілька важливих оновлень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Цими функціями є:

відеозвернення до оператора;

автоматична передача геолокації до Служби 112.

Відтепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Як зазначив Клименко, це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення - вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.

Ще одне оновлення - автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події - заявив Клименко.

Міністр додав: застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів, тому дані користувачів захищені.

З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч. Це підтверджує: цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги - заявив голова МВС.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про створення нового цифрового інструменту на порталі "Єдине вікно для громадян". Спеціальний розділ розроблений для допомоги родинам та органам досудового розслідування у встановленні осіб загиблих, чиї тіла були повернуті на підконтрольну територію в межах репатріаційних заходів.