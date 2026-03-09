МВС запустило онлайн-сервіс "Впізнання за татуюванням" для ідентифікації зниклих безвісти осіб

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5252 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12733 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5176 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22551 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23370 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43387 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63318 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101739 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55293 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47006 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28223 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 24702 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 20865 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27541 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15390 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4248 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15798 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22551 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27962 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101741 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 5988 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21174 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25008 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33593 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40327 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

МВС запустило онлайн-сервіс "Впізнання за татуюванням" для ідентифікації зниклих безвісти осіб

Київ • УНН

 • 600 перегляди

На порталі Єдине вікно для громадян з’явився каталог ескізів татуювань з неідентифікованих тіл. Система фільтрів допомагає впізнати близьких за описом.

МВС запустило онлайн-сервіс "Впізнання за татуюванням" для ідентифікації зниклих безвісти осіб

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про створення нового цифрового інструменту на порталі "Єдине вікно для громадян". Спеціальний розділ розроблений для допомоги родинам та органам досудового розслідування у встановленні осіб загиблих, чиї тіла були повернуті на підконтрольну територію в межах репатріаційних заходів. Про це пише УНН.

Деталі

У новому розділі, що розміщений у категорії "Розшук", публікуються професійно опрацьовані ескізи татуювань з неідентифікованих тіл. Для зручності користувачів у каталозі передбачено систему фільтрів, яка дозволяє здійснювати пошук за категорією зображення (тексти, портрети, військова символіка), місцем розташування на тілі та детальним описом. Кожен запис містить ідентифікаційний номер ескізу та точні характеристики, як-от: "Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера".

Порядок дій у разі виявлення схожості

Якщо родичі впізнали татуювання свого близького, МВС закликає негайно повідомити про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за номером 1698 або надіслати листа на електронну адресу [email protected].

Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів - МВС26.02.26, 19:50 • 3685 переглядiв

У повідомленні необхідно вказати власні контактні дані, ПІБ зниклої особи та номер знайденого ескізу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що відомство використовує всі доступні механізми, аби якомога швидше встановити долю кожної людини та повернути імена загиблим захисникам.

Важливість надання анкетних даних

Фахівці міністерства рекомендують обов’язково подавати детальну анкету про зниклу особу через той самий портал, фіксуючи там особливі прикмети, шрами та позивні.

Це дозволяє слідчим ефективніше зіставляти дані з новими знахідками. Проєкт реалізовано за підтримки програми "Партнерство за сильну Україну", зокрема у частині залучення графічних дизайнерів, які перетворюють фотознімки на чіткі ескізи для публікації в каталозі.

Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників31.01.26, 19:37 • 5308 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Війна в Україні
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Україна