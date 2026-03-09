МВС запустило онлайн-сервіс "Впізнання за татуюванням" для ідентифікації зниклих безвісти осіб
Київ • УНН
На порталі Єдине вікно для громадян з’явився каталог ескізів татуювань з неідентифікованих тіл. Система фільтрів допомагає впізнати близьких за описом.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило про створення нового цифрового інструменту на порталі "Єдине вікно для громадян". Спеціальний розділ розроблений для допомоги родинам та органам досудового розслідування у встановленні осіб загиблих, чиї тіла були повернуті на підконтрольну територію в межах репатріаційних заходів. Про це пише УНН.
Деталі
У новому розділі, що розміщений у категорії "Розшук", публікуються професійно опрацьовані ескізи татуювань з неідентифікованих тіл. Для зручності користувачів у каталозі передбачено систему фільтрів, яка дозволяє здійснювати пошук за категорією зображення (тексти, портрети, військова символіка), місцем розташування на тілі та детальним описом. Кожен запис містить ідентифікаційний номер ескізу та точні характеристики, як-от: "Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера".
Порядок дій у разі виявлення схожості
Якщо родичі впізнали татуювання свого близького, МВС закликає негайно повідомити про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за номером 1698 або надіслати листа на електронну адресу [email protected].
У повідомленні необхідно вказати власні контактні дані, ПІБ зниклої особи та номер знайденого ескізу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що відомство використовує всі доступні механізми, аби якомога швидше встановити долю кожної людини та повернути імена загиблим захисникам.
Важливість надання анкетних даних
Фахівці міністерства рекомендують обов’язково подавати детальну анкету про зниклу особу через той самий портал, фіксуючи там особливі прикмети, шрами та позивні.
Це дозволяє слідчим ефективніше зіставляти дані з новими знахідками. Проєкт реалізовано за підтримки програми "Партнерство за сильну Україну", зокрема у частині залучення графічних дизайнерів, які перетворюють фотознімки на чіткі ескізи для публікації в каталозі.
