Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів - МВС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Україні оновили правила ідентифікації невпізнаних тіл. Тепер процедура проводиться за зразками двох близьких родичів або одного родича з використанням двох різних ДНК-методів.

Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів - МВС

В Україні оновили правила ідентифікації невпізнаних тіл, зокрема відтепер вона проводиться лише за зразками двох близьких родичів або одного родича з використанням двох різних ДНК-методів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів або за зразком одного родича – із використанням двох різних ДНК-методів. Пріоритет – порівняння з прижиттєво відібраним зразком зниклої особи, якщо він наявний

- йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що алгоритм ідентифікації залишається чітким і послідовним:

  • родич звертається до поліції із заявою про зникнення безвісти або загибель;
    • слідчий призначає відбір зразків у близьких родичів та необхідні експертизи;
      • експерти встановлюють ДНК-профілі й вносять їх до Електронного реєстру геномної інформації людини;
        • після перевірки на збіг із профілями невпізнаних тіл, у разі підтвердження призначається порівняльна експертиза.

          "За результатами експерт надає висновок про наявність або відсутність ДНК-збігу. Рішення про встановлення особи ухвалює слідчий. Крім того, наразі проводиться моніторинг результатів експертиз, де дослідження робилися тільки одним методом або тільки по одному родичу. У комплексі це забезпечує чіткий алгоритм дій та мінімізацію ризику помилки", - додали в МВС.

          Нагадаємо

          5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.

          Павло Башинський

          Суспільство
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Україна