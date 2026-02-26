Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів - МВС
Київ • УНН
В Україні оновили правила ідентифікації невпізнаних тіл. Тепер процедура проводиться за зразками двох близьких родичів або одного родича з використанням двох різних ДНК-методів.
В Україні оновили правила ідентифікації невпізнаних тіл, зокрема відтепер вона проводиться лише за зразками двох близьких родичів або одного родича з використанням двох різних ДНК-методів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
Процедура ідентифікації невпізнаних тіл відтепер проводяться виключно за зразками двох близьких родичів або за зразком одного родича – із використанням двох різних ДНК-методів. Пріоритет – порівняння з прижиттєво відібраним зразком зниклої особи, якщо він наявний
У міністерстві додали, що алгоритм ідентифікації залишається чітким і послідовним:
- родич звертається до поліції із заявою про зникнення безвісти або загибель;
- слідчий призначає відбір зразків у близьких родичів та необхідні експертизи;
- експерти встановлюють ДНК-профілі й вносять їх до Електронного реєстру геномної інформації людини;
- після перевірки на збіг із профілями невпізнаних тіл, у разі підтвердження призначається порівняльна експертиза.
"За результатами експерт надає висновок про наявність або відсутність ДНК-збігу. Рішення про встановлення особи ухвалює слідчий. Крім того, наразі проводиться моніторинг результатів експертиз, де дослідження робилися тільки одним методом або тільки по одному родичу. У комплексі це забезпечує чіткий алгоритм дій та мінімізацію ризику помилки", - додали в МВС.
Нагадаємо
5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.