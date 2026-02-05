$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 11486 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 11542 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 14476 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 25299 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 55120 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26957 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26325 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21525 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14525 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14264 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Український воїн Назар Далецький, який з 2022 року вважався загиблим, повернувся з полону: перша розмова з рідними

Київ • УНН

 • 152 перегляди

5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.

Український воїн Назар Далецький, який з 2022 року вважався загиблим, повернувся з полону: перша розмова з рідними

Сьогодні, 5 лютого, під час обміну військовополоненими вдалося повернути військового 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, який з вересня 2022 року вважався загиблим. Про повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН

"Ділюся цим відео найбільшої радості з дозволу рідних нашого Захисника. З полону повертається наш земляк, якого тривалий час вважали загиблим. Йдеться про жителя села Великий Дорошів Куликівської громади Назара Далецького. Наш земляк - учасник АТО. Пішов боронити державу і з початком повномасштабної війни. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження", - написав Козицький. 

За словами Козицького, у липні 2025 року інший оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій.

"Рідні клопотали і вірили. Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, всіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю", - додав Козицький. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців, серед яких військові та цивільні, у межах першого після довгої паузи обміну. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.

Павло Башинський

