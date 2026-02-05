Український воїн Назар Далецький, який з 2022 року вважався загиблим, повернувся з полону: перша розмова з рідними
Київ • УНН
5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.
Сьогодні, 5 лютого, під час обміну військовополоненими вдалося повернути військового 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, який з вересня 2022 року вважався загиблим. Про повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"Ділюся цим відео найбільшої радості з дозволу рідних нашого Захисника. З полону повертається наш земляк, якого тривалий час вважали загиблим. Йдеться про жителя села Великий Дорошів Куликівської громади Назара Далецького. Наш земляк - учасник АТО. Пішов боронити державу і з початком повномасштабної війни. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження", - написав Козицький.
За словами Козицького, у липні 2025 року інший оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій.
"Рідні клопотали і вірили. Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, всіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю", - додав Козицький.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців, серед яких військові та цивільні, у межах першого після довгої паузи обміну. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.