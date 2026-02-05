Украинский воин Назар Далецкий, который с 2022 года считался погибшим, вернулся из плена: первый разговор с родными

Сегодня, 5 февраля, во время обмена военнопленными удалось вернуть военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, который с сентября 2022 года считался погибшим. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"Делюсь этим видео величайшей радости с разрешения родных нашего Защитника. Из плена возвращается наш земляк, которого долгое время считали погибшим. Речь идет о жителе села Великий Дорошев Куликовской общины Назаре Далецком. Наш земляк - участник АТО. Пошел защищать государство и с началом полномасштабной войны. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. В мае 2022 года Назар перестал выходить на связь. Сначала воин был в числе пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб в Купянском районе, на Харьковщине, 25 сентября 2022 года – в день своего рождения", - написал Козицкий.

По словам Козицкого, в июле 2025 года другой защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре – третий.

"Родные хлопотали и верили. Сегодня произошло настоящее чудо. Искренне поздравляю Назара, его близких, всех, кто молился и надеялся. Много наполненных лет жизни нашему защитнику", - добавил Козицкий.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев, среди которых военные и гражданские, в рамках первого после долгой паузы обмена. Большинство из них находились в плену с 2022 года.