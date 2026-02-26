$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 3650 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 7244 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 10172 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 18679 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 14478 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 70520 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 39932 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49670 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63031 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53892 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников - МВД

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Украине обновили правила идентификации неопознанных тел. Теперь процедура проводится по образцам двух близких родственников или одного родственника с использованием двух разных ДНК-методов.

Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников - МВД

В Украине обновили правила идентификации неопознанных тел, в частности, отныне она проводится только по образцам двух близких родственников или одного родственника с использованием двух разных ДНК-методов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников или по образцу одного родственника – с использованием двух разных ДНК-методов. Приоритет – сравнение с прижизненно отобранным образцом пропавшего лица, если он имеется

- говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что алгоритм идентификации остается четким и последовательным:

  • родственник обращается в полицию с заявлением о пропаже без вести или гибели;
    • следователь назначает отбор образцов у близких родственников и необходимые экспертизы;
      • эксперты устанавливают ДНК-профили и вносят их в Электронный реестр геномной информации человека;
        • после проверки на совпадение с профилями неопознанных тел, в случае подтверждения назначается сравнительная экспертиза.

          "По результатам эксперт предоставляет заключение о наличии или отсутствии ДНК-совпадения. Решение об установлении личности принимает следователь. Кроме того, сейчас проводится мониторинг результатов экспертиз, где исследования проводились только одним методом или только по одному родственнику. В комплексе это обеспечивает четкий алгоритм действий и минимизацию риска ошибки", - добавили в МВД.

          5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

