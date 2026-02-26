Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников - МВД
Киев • УНН
В Украине обновили правила идентификации неопознанных тел, в частности, отныне она проводится только по образцам двух близких родственников или одного родственника с использованием двух разных ДНК-методов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников или по образцу одного родственника – с использованием двух разных ДНК-методов. Приоритет – сравнение с прижизненно отобранным образцом пропавшего лица, если он имеется
В министерстве добавили, что алгоритм идентификации остается четким и последовательным:
- родственник обращается в полицию с заявлением о пропаже без вести или гибели;
- следователь назначает отбор образцов у близких родственников и необходимые экспертизы;
- эксперты устанавливают ДНК-профили и вносят их в Электронный реестр геномной информации человека;
- после проверки на совпадение с профилями неопознанных тел, в случае подтверждения назначается сравнительная экспертиза.
"По результатам эксперт предоставляет заключение о наличии или отсутствии ДНК-совпадения. Решение об установлении личности принимает следователь. Кроме того, сейчас проводится мониторинг результатов экспертиз, где исследования проводились только одним методом или только по одному родственнику. В комплексе это обеспечивает четкий алгоритм действий и минимизацию риска ошибки", - добавили в МВД.
Напомним
5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.