МВД запустило онлайн-сервис "Опознание по татуировке" для идентификации пропавших без вести лиц

Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании нового цифрового инструмента на портале "Единое окно для граждан". Специальный раздел разработан для помощи семьям и органам досудебного расследования в установлении личностей погибших, чьи тела были возвращены на подконтрольную территорию в рамках репатриационных мероприятий. Об этом пишет УНН.

Детали

В новом разделе, размещенном в категории "Розыск", публикуются профессионально обработанные эскизы татуировок с неидентифицированных тел. Для удобства пользователей в каталоге предусмотрена система фильтров, которая позволяет осуществлять поиск по категории изображения (тексты, портреты, военная символика), месту расположения на теле и детальному описанию. Каждая запись содержит идентификационный номер эскиза и точные характеристики, например: "Татуировка размещена на левом плече в виде шлема римского легионера".

Порядок действий в случае обнаружения сходства

Если родственники опознали татуировку своего близкого, МВД призывает немедленно сообщить об этом на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, по номеру 1698 или отправить письмо на электронный адрес [email protected].

В сообщении необходимо указать собственные контактные данные, ФИО пропавшего лица и номер найденного эскиза. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что ведомство использует все доступные механизмы, чтобы как можно скорее установить судьбу каждого человека и вернуть имена погибшим защитникам.

Важность предоставления анкетных данных

Специалисты министерства рекомендуют обязательно подавать подробную анкету о пропавшем лице через тот же портал, фиксируя там особые приметы, шрамы и позывные.

Это позволяет следователям эффективнее сопоставлять данные с новыми находками. Проект реализован при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", в частности в части привлечения графических дизайнеров, которые превращают фотоснимки в четкие эскизы для публикации в каталоге.

