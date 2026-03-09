$43.730.0850.540.36
12:46 • 5262 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 12747 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 5194 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 22562 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 23379 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 43393 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63321 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 101746 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55294 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47007 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Графики отключений электроэнергии
МВД запустило онлайн-сервис "Опознание по татуировке" для идентификации пропавших без вести лиц

Киев • УНН

 • 600 просмотра

На портале Единое окно для граждан появился каталог эскизов татуировок с неидентифицированных тел. Система фильтров помогает опознать близких по описанию.

МВД запустило онлайн-сервис "Опознание по татуировке" для идентификации пропавших без вести лиц

Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании нового цифрового инструмента на портале "Единое окно для граждан". Специальный раздел разработан для помощи семьям и органам досудебного расследования в установлении личностей погибших, чьи тела были возвращены на подконтрольную территорию в рамках репатриационных мероприятий. Об этом пишет УНН.

Детали

В новом разделе, размещенном в категории "Розыск", публикуются профессионально обработанные эскизы татуировок с неидентифицированных тел. Для удобства пользователей в каталоге предусмотрена система фильтров, которая позволяет осуществлять поиск по категории изображения (тексты, портреты, военная символика), месту расположения на теле и детальному описанию. Каждая запись содержит идентификационный номер эскиза и точные характеристики, например: "Татуировка размещена на левом плече в виде шлема римского легионера".

Порядок действий в случае обнаружения сходства

Если родственники опознали татуировку своего близкого, МВД призывает немедленно сообщить об этом на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, по номеру 1698 или отправить письмо на электронный адрес [email protected].

Процедура идентификации неопознанных тел отныне проводится исключительно по образцам двух близких родственников - МВД26.02.26, 19:50 • 3685 просмотров

В сообщении необходимо указать собственные контактные данные, ФИО пропавшего лица и номер найденного эскиза. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что ведомство использует все доступные механизмы, чтобы как можно скорее установить судьбу каждого человека и вернуть имена погибшим защитникам.

Важность предоставления анкетных данных

Специалисты министерства рекомендуют обязательно подавать подробную анкету о пропавшем лице через тот же портал, фиксируя там особые приметы, шрамы и позывные.

Это позволяет следователям эффективнее сопоставлять данные с новыми находками. Проект реализован при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину", в частности в части привлечения графических дизайнеров, которые превращают фотоснимки в четкие эскизы для публикации в каталоге.

Координационный штаб предостерегает: не стоит доверять российским документам при идентификации тел павших защитников31.01.26, 19:37 • 5308 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина