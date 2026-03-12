Приложение 112 Ukraine получило новые важные функции - Клименко озвучил детали
Киев • УНН
МВД обновило приложение 112 Ukraine функциями видеосвязи для людей с нарушением слуха и автоматической геолокацией. Сервисом воспользовались уже более 326 тысяч человек.
Мобильное приложение 112 Ukraine получило несколько важных обновлений. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Подробности
Этими функциями являются:
- видеообращение к оператору;
- автоматическая передача геолокации в Службу 112.
Теперь пользователи могут совершать видеозвонок оператору 112, владеющему жестовым языком. Как отметил Клименко, это важно для людей с нарушениями слуха и речи - они смогут самостоятельно объяснить ситуацию и попросить о помощи.
Еще одно обновление - автоматическая передача геолокации. В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия
Министр добавил: приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности и использует информацию исключительно для обработки экстренных вызовов, поэтому данные пользователей защищены.
С момента запуска через приложение поступило более 9,2 тысячи обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч. Это подтверждает: цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи
Напомним
Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании нового цифрового инструмента на портале "Единое окно для граждан". Специальный раздел разработан для помощи семьям и органам досудебного расследования в установлении личностей погибших, чьи тела были возвращены на подконтрольную территорию в рамках репатриационных мероприятий.