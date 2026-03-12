Приложение 112 Ukraine получило новые важные функции - Клименко озвучил детали

Мобильное приложение 112 Ukraine получило несколько важных обновлений. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Подробности

Этими функциями являются:

видеообращение к оператору;

автоматическая передача геолокации в Службу 112.

Теперь пользователи могут совершать видеозвонок оператору 112, владеющему жестовым языком. Как отметил Клименко, это важно для людей с нарушениями слуха и речи - они смогут самостоятельно объяснить ситуацию и попросить о помощи.

Еще одно обновление - автоматическая передача геолокации. В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия - заявил Клименко.

Министр добавил: приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности и использует информацию исключительно для обработки экстренных вызовов, поэтому данные пользователей защищены.

С момента запуска через приложение поступило более 9,2 тысячи обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч. Это подтверждает: цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи - заявил глава МВД.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании нового цифрового инструмента на портале "Единое окно для граждан". Специальный раздел разработан для помощи семьям и органам досудебного расследования в установлении личностей погибших, чьи тела были возвращены на подконтрольную территорию в рамках репатриационных мероприятий.