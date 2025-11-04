В Украине отопительный сезон стартует согласно плану - Минразвития

Отопительный сезон в Украине стартует согласно плану – с 15 октября. Для частных домохозяйств он начался 28 октября, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Отопительный сезон стартовал планово - с 15 октября начался отопительный сезон для социальной сферы. С 28 октября начался отопительный сезон для частных домохозяйств. Правительство в августе-сентябре выделило более 1,5 млрд грн на защиту энергообъектов в прифронтовых регионах, создали резерв материалов для быстрого восстановления, продолжается постоянная коммуникация с партнерами по предоставлению Украине больше систем ПВО - отметил Кулеба.

Подробности

Кулеба также отметил, что правительство делает все возможное, чтобы пройти зиму с теплом и обеспечить запасы.

Обеспечили 1,36 млрд евро на закупку газа для подготовки к зиме - в частности из них: это средства ЕИБ, ЕБРР, средства от Норвегии и средства от ЕС. Уже обеспечили источники поступления 70% средств и работаем над закрытием потребности до 100%. Где-то это гранты, где-то кредиты, где-то благодаря украинскому банковскому сектору - сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Также, по словам министра, строительство защиты энергообъектов продолжается постоянно с 2023 года, когда Россия начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины.

"В 2023 году было решение защитить крупнейшие энергетические объекты Укрэнерго комплексом мер, в том числе и физическим. Всего это около сотни крупных элементов, которые нуждались в защите. Из этого числа 46 элементов на 22 подстанциях защищало Агентство восстановления. Из них – 38 элементов полностью выполнены. Еще 8 готовы на 90% и будут выполнены до конца года", - рассказал Кулеба.

Дополнение

В Украине подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилищного фонда на 30 октября было выполнено на 62%.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне стремятся вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. Это имеет целью создать социальное недовольство среди наиболее незащищенных слоев населения.