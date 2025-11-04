В Украине отопительный сезон стартует согласно плану - Минразвития

ukenru
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
В Украине отопительный сезон стартует согласно плану - Минразвития

Киев • УНН

Отопительный сезон в Украине начался 15 октября для социальной сферы и 28 октября для частных домохозяйств. Правительство выделило более 1,5 млрд грн на защиту энергообъектов и обеспечило 1,36 млрд евро на закупку газа для подготовки к зиме.

Отопительный сезон в Украине стартует согласно плану – с 15 октября. Для частных домохозяйств он начался 28 октября, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Отопительный сезон стартовал планово - с 15 октября начался отопительный сезон для социальной сферы. С 28 октября начался отопительный сезон для частных домохозяйств. Правительство в августе-сентябре выделило более 1,5 млрд грн на защиту энергообъектов в прифронтовых регионах, создали резерв материалов для быстрого восстановления, продолжается постоянная коммуникация с партнерами по предоставлению Украине больше систем ПВО

- отметил Кулеба.

Кулеба также отметил, что правительство делает все возможное, чтобы пройти зиму с теплом и обеспечить запасы.

Обеспечили 1,36 млрд евро на закупку газа для подготовки к зиме - в частности из них: это средства ЕИБ, ЕБРР, средства от Норвегии и средства от ЕС. Уже обеспечили источники поступления 70% средств и работаем над закрытием потребности до 100%. Где-то это гранты, где-то кредиты, где-то благодаря украинскому банковскому сектору

- сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Также, по словам министра, строительство защиты энергообъектов продолжается постоянно с 2023 года, когда Россия начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины.

"В 2023 году было решение защитить крупнейшие энергетические объекты Укрэнерго комплексом мер, в том числе и физическим. Всего это около сотни крупных элементов, которые нуждались в защите. Из этого числа 46 элементов на 22 подстанциях защищало Агентство восстановления. Из них – 38 элементов полностью выполнены. Еще 8 готовы на 90% и будут выполнены до конца года", - рассказал Кулеба.

В Украине подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилищного фонда на 30 октября было выполнено на 62%.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне стремятся вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. Это имеет целью создать социальное недовольство среди наиболее незащищенных слоев населения.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Европейский инвестиционный банк
Укрэнерго
Европейский Союз
Кирилл Буданов
Норвегия
Украина