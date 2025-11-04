В Україні опалювальний сезон стартує згідно з планом - Мінрозвитку

Опалювальний сезон в Україні стартує згідно з планом – з 15 жовтня. Для приватних домогосподарств він розпочався 28 жовтня, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Опалювальний сезон стартував планово - з 15 жовтня розпочався опалювальний сезон для соціальної сфери. Із 28 жовтня розпочався опалювальний сезон для приватних домогосподарств. Уряд у серпні-вересні виділив понад 1,5 млрд грн на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створили резерв матеріалів для швидкого відновлення, триває постійна комунікація з партнерами щодо надання України більше систем ППО

Кулеба також зазначив, що уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси.

Забезпечили 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зими - зокрема з них: це кошти ЄІБ, ЄБРР, кошти від Норвегії та кошти від ЄС. Уже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору