В Україні опалювальний сезон стартує згідно з планом - Мінрозвитку
Київ • УНН
Опалювальний сезон в Україні розпочався 15 жовтня для соціальної сфери та 28 жовтня для приватних домогосподарств. Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на захист енергооб'єктів та забезпечив 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зими.
Опалювальний сезон в Україні стартує згідно з планом – з 15 жовтня. Для приватних домогосподарств він розпочався 28 жовтня, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.
Опалювальний сезон стартував планово - з 15 жовтня розпочався опалювальний сезон для соціальної сфери. Із 28 жовтня розпочався опалювальний сезон для приватних домогосподарств. Уряд у серпні-вересні виділив понад 1,5 млрд грн на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створили резерв матеріалів для швидкого відновлення, триває постійна комунікація з партнерами щодо надання України більше систем ППО
Деталі
Кулеба також зазначив, що уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси.
Забезпечили 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зими - зокрема з них: це кошти ЄІБ, ЄБРР, кошти від Норвегії та кошти від ЄС. Уже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору
Також, за словами міністра, будівництво захисту енергообʼєктів триває постійно з 2023 року, відколи росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України.
"У 2023 році було рішення захистити найбільші енергетичні обʼєкти Укренерго комплексом заходів, зокрема і фізичним. Усього це близько сотні великих елементів, які потребували захисту. Із цього числа 46 елементів на 22 підстанціях захищало Агентство відновлення. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще 8 готові на 90% та будуть виконані до кінця року", - розповів Кулеба.
Доповнення
В Україні підключення до теплопостачання соціальних об’єктів та житлового фонду на 30 жовтня було виконано на 62%.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни прагнуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. Це має на меті створити соціальне невдоволення серед найбільш незахищених верств населення.