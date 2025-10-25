Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни прагнуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. Це має на меті створити соціальне невдоволення серед найбільш незахищених верств населення.
росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні, щоб створити соціальне невдоволення в країні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio, передає УНН.
Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. З такої причини, на їхню думку, ці атаки впливають на соціально незахищені верстви населення України. Люди із середнім та високим рівнем доходу тепер мають у своєму розпорядженні всілякі пристрої, щоб витримати відключення електроенергії, такі як інвертори та акумулятори, а деякі навіть мають приватні генератори для опалення та освітлення своїх будинків
Деталі
Начальник ГУР зазначив, що військові та урядові об’єкти також давно оснащені генераторами, але ті, хто постраждав від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення з низьким рівнем доходу.
"Російське керівництво хоче повного відключення електроенергії, бо вважає, що це створить соціальне невдоволення в країні", - додав Буданов.
Нагадаємо
Цієї ночі росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо про 14 постраждалих у столиці.