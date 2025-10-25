$41.900.00
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни прагнуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. Це має на меті створити соціальне невдоволення серед найбільш незахищених верств населення.

Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України

росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні, щоб створити соціальне невдоволення в країні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio, передає УНН.

Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. З такої причини, на їхню думку, ці атаки впливають на соціально незахищені верстви населення України. Люди із середнім та високим рівнем доходу тепер мають у своєму розпорядженні всілякі пристрої, щоб витримати відключення електроенергії, такі як інвертори та акумулятори, а деякі навіть мають приватні генератори для опалення та освітлення своїх будинків

- сказав Буданов.

Деталі

Начальник ГУР зазначив, що військові та урядові об’єкти також давно оснащені генераторами, але ті, хто постраждав від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення з низьким рівнем доходу.

"Російське керівництво хоче повного відключення електроенергії, бо вважає, що це створить соціальне невдоволення в країні", - додав Буданов.

Нагадаємо

Цієї ночі росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо про 14 постраждалих у столиці.

Павло Башинський

