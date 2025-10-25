Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України

росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні, щоб створити соціальне невдоволення в країні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio, передає УНН.

Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. З такої причини, на їхню думку, ці атаки впливають на соціально незахищені верстви населення України. Люди із середнім та високим рівнем доходу тепер мають у своєму розпорядженні всілякі пристрої, щоб витримати відключення електроенергії, такі як інвертори та акумулятори, а деякі навіть мають приватні генератори для опалення та освітлення своїх будинків - сказав Буданов.

Деталі

Начальник ГУР зазначив, що військові та урядові об’єкти також давно оснащені генераторами, але ті, хто постраждав від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення з низьким рівнем доходу.

"Російське керівництво хоче повного відключення електроенергії, бо вважає, що це створить соціальне невдоволення в країні", - додав Буданов.

Нагадаємо

Цієї ночі росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо про 14 постраждалих у столиці.