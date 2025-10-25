Бьют по социально уязвимым - Буданов о цели атак рф на энергетику Украины
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне стремятся вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. Это имеет целью создать социальное недовольство среди наиболее незащищенных слоев населения.
Не секрет, что россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине, по их мнению, эти атаки влияют на социально незащищенные слои населения Украины. Люди со средним и высоким уровнем дохода теперь имеют в своем распоряжении всевозможные устройства, чтобы выдержать отключение электроэнергии, такие как инверторы и аккумуляторы, а некоторые даже имеют частные генераторы для отопления и освещения своих домов
Детали
Начальник ГУР отметил, что военные и правительственные объекты также давно оснащены генераторами, но те, кто пострадал от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения с низким уровнем дохода.
"Российское руководство хочет полного отключения электроэнергии, потому что считает, что это создаст социальное недовольство в стране", - добавил Буданов.
Напомним
Этой ночью россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву. Известно о 14 пострадавших в столице.