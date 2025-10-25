россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине, чтобы создать социальное недовольство в стране. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio, передает УНН.

Не секрет, что россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине, по их мнению, эти атаки влияют на социально незащищенные слои населения Украины. Люди со средним и высоким уровнем дохода теперь имеют в своем распоряжении всевозможные устройства, чтобы выдержать отключение электроэнергии, такие как инверторы и аккумуляторы, а некоторые даже имеют частные генераторы для отопления и освещения своих домов