В Україні підключення до тепла соцсфери і житла провели на 62%

В Україні підключення до теплопостачання соціальних об’єктів та житлового фонду виконано уже на 62%. Про це повідомив т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, пише УНН.

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об’єкти та житловий фонд. Наразі з опаленням понад 62% споживачів - цитують Замулка у Держенергонагляді.

За словами Замулка, цьогорічна підготовка до опалювального періоду була однією з найвідповідальніших і найінтенсивніших - в умовах руйнування енергетичних об’єктів.

"Попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж", - ідеться у повідомленні.

Під час перевірок інспекторами Держенергонагляду, як вказано, виявлено близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергетичних об’єктів, переважну більшість з яких уже усунуто.

Цьогоріч особливу увагу приділено готовності об’єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії. "Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об’єктами теплової генерації та соціальними установами", – розповів Замулко.

За його словами, громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об’єктів у разі тривалих відключень. "Можемо констатувати, що практично всі об’єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – наголосив він.

Про графіки відключень

Щодо контролю за дотриманням графіків відключень електроенергії Замулко зазначив, що проблема забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами, яка гостро стояла минулої зими, актуальна і зараз.

"Сьогодні спільно з операторами систем розподілу (ОСР) працюємо над вирівнюванням ситуації. На жаль, не можемо повністю усунути технічні обмеження мереж, але там, де можливо, впливаємо на процес і зобов’язуємо ОСР дотримуватися графіків", - пояснив Замулко.

За його словами, Держенергонагляд постійно контролює дотримання графіків і вимагає від ОСР чіткої роботи з населенням.

