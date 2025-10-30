По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо

В усіх регіонах України знову ввели графіки погодинних відключень електроенергії - з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання. З 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг - повідомили в Укренерго.

Як вказано, "причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня".

Час та обсяг застосування обмежень, як зазначається, можуть змінитись. Тож, радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголосили в Укренерго.

