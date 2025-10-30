По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно

Во всех регионах Украины снова ввели графики почасовых отключений электроэнергии - с 15:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления. С 15:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений - от 1 до 2 очередей - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, "причина применения ограничений - последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября".

Время и объем применения ограничений, как отмечается, могут измениться. Поэтому, советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в Укрэнерго.

