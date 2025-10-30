Массированный удар по энергоинфраструктуре Украины: в Минэнерго рассказали об обесточивании сотен населенных пунктов

В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки россии без света остались сотни населенных пунктов - удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации. Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона, сообщает журналист УНН.

Подробности

В результате третьей ракетно-дроновой атаки за месяц имеем обесточивание потребителей в нескольких областях: в Винницкой области более 400 населенных пунктов, Днепропетровская область - 125 населенных пунктов, Запорожье - 148 населенных пунктов, имеем последствия и во Львовской области - отметил Колесник.

А также добавил, что на объектах, где были поражения, осуществляются все меры по локализации последствий, чтобы как можно быстрее провести аварийно-восстановительные работы.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, однако существует вероятность их возвращения в течение. Чиновник призвал граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.

В эти часы просим не применять, не включать энергоемкие приборы, ведь таким образом вы помогаете сбалансировать энергосистему, а избежать применения почасовых графиков - подчеркнул Николай Колесник.

Дополнение

30 октября российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь, в общей сложности их обстреляли более 210 раз с начала полномасштабного российского вторжения.