Массированный удар по энергоинфраструктуре Украины: в Минэнерго рассказали об обесточивании сотен населенных пунктов

Эксклюзив
11:00 • 4066 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 5658 просмотра
Эксклюзив
08:02 • 16222 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Эксклюзив
10:10 • 7326 просмотра
30 октября, 01:44 • 27424 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
08:17 • 12903 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 16222 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 14227 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 19129 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27424 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44546 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44893 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу
30 октября, 02:14 • 28281 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожары
30 октября, 03:11 • 22799 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов
30 октября, 04:34 • 34719 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:35 • 16218 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
08:40 • 15506 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 4066 просмотра
Эксклюзив
11:00 • 4066 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 11:54 • 83642 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
29 октября, 11:14 • 69983 просмотра
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 94645 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 83642 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 69983 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50 • 29371 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
29 октября, 13:18 • 37294 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
29 октября, 08:05 • 62201 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46 • 66476 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29 • 47450 просмотра
Массированный удар по энергоинфраструктуре Украины: в Минэнерго рассказали об обесточивании сотен населенных пунктов

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что сотни населенных пунктов остались без света после очередной ракетно-дроновой атаки рф. Удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации, обесточивание зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

Массированный удар по энергоинфраструктуре Украины: в Минэнерго рассказали об обесточивании сотен населенных пунктов

В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки россии без света остались сотни населенных пунктов - удары были направлены по объектам тепло- и энергогенерации. Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона, сообщает журналист УНН.

Подробности

В результате третьей ракетно-дроновой атаки за месяц имеем обесточивание потребителей в нескольких областях: в Винницкой области более 400 населенных пунктов, Днепропетровская область - 125 населенных пунктов, Запорожье - 148 населенных пунктов, имеем последствия и во Львовской области

- отметил Колесник.

А также добавил, что на объектах, где были поражения, осуществляются все меры по локализации последствий, чтобы как можно быстрее провести аварийно-восстановительные работы.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, однако существует вероятность их возвращения в течение. Чиновник призвал граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.

В эти часы просим не применять, не включать энергоемкие приборы, ведь таким образом вы помогаете сбалансировать энергосистему, а избежать применения почасовых графиков

- подчеркнул Николай Колесник.

Дополнение

30 октября российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь, в общей сложности их обстреляли более 210 раз с начала полномасштабного российского вторжения.

Лилия Подоляк

