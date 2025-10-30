Масований удар по енергоінфраструктурі України: в Міненерго розповіли про знеструмлення сотень населених пунктів

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки росії, без світла лишилися сотні населених пунктів - удари були спрямовані по об’єктах тепло та енергогенерації. Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону, повідомляє журналіст УНН.

Деталі

Внаслідок третьої ракетно-дронової атаки за місяць маємо знеструмлення споживачів у кількох областях: на Вінниччині понад 400 населених пунктів, Дніпропетровщина - 125 населених пунктів, Запоріжжя - 148 населених пунктів, маємо наслідок і на Львівщині

А також додав, що на об’єктах, де були ураження, здійснюються всі заходи щодо локалізації наслідків, щоб якнайшвидше провести аварійно-відновлювальні роботи.

Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, проте існує ймовірність їх повернення протягом. Посадовець закликав громадян раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години - з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00.

У ці години просимо не застосовувати, не вмикати енергоємні прилади, адже таким чином ви допомагаєте збалансувати енергосистему, а уникнути застосування погодинних графіків