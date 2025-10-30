Масований удар по енергоінфраструктурі України: в Міненерго розповіли про знеструмлення сотень населених пунктів
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що сотні населених пунктів залишилися без світла після чергової ракетно-дронової атаки рф. Удари були спрямовані по об'єктах тепло- та енергогенерації, знеструмлення зафіксовано на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині.
Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки росії, без світла лишилися сотні населених пунктів - удари були спрямовані по об’єктах тепло та енергогенерації. Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону, повідомляє журналіст УНН.
Деталі
Внаслідок третьої ракетно-дронової атаки за місяць маємо знеструмлення споживачів у кількох областях: на Вінниччині понад 400 населених пунктів, Дніпропетровщина - 125 населених пунктів, Запоріжжя - 148 населених пунктів, маємо наслідок і на Львівщині
А також додав, що на об’єктах, де були ураження, здійснюються всі заходи щодо локалізації наслідків, щоб якнайшвидше провести аварійно-відновлювальні роботи.
Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, проте існує ймовірність їх повернення протягом. Посадовець закликав громадян раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години - з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00.
У ці години просимо не застосовувати, не вмикати енергоємні прилади, адже таким чином ви допомагаєте збалансувати енергосистему, а уникнути застосування погодинних графіків
Доповнення
30 жовтня російські окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання. Це вже третя масована атака на ТЕС компанії за жовтень, загалом їх обстріляли понад 210 разів з початку повномасштабного російського вторгнення.