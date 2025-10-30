$42.080.01
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
11:00 • 20362 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 18125 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
10:10 • 16787 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
30 октября, 08:02 • 22485 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16895 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 21265 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27928 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44888 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45042 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
В Украине подключение к теплу соцсферы и жилья провели на 62%

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Украине 62% социальных объектов и жилого фонда уже подключены к теплоснабжению. Госэнергонадзор выявил 3,5 тысячи замечаний к энергообъектам, большинство из которых устранены.

В Украине подключение к теплу соцсферы и жилья провели на 62%

В Украине подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилого фонда выполнено уже на 62%. Об этом сообщил врио главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, пишет УНН.

В Украине постепенно подключают к системам теплоснабжения социальные объекты и жилой фонд. Сейчас с отоплением более 62% потребителей

- цитируют Замулко в Госэнергонадзоре.

По словам Замулко, нынешняя подготовка к отопительному периоду была одной из самых ответственных и интенсивных - в условиях разрушения энергетических объектов.

"Несмотря на сложности, большинству регионов удалось подготовиться вовремя. Теплоснабжающие организации выполнили свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, провели ремонтную кампанию и испытания своих сетей", - говорится в сообщении.

В ходе проверок инспекторами Госэнергонадзора, как указано, выявлено около 3,5 тысячи замечаний к состоянию энергетических объектов, подавляющее большинство из которых уже устранено.

В этом году особое внимание уделено готовности объектов теплоснабжения к возможным отключениям электроэнергии. "Вопрос резервного питания остро встал еще в прошлом году. Благодаря гуманитарной помощи и поддержке доноров мы получили значительное количество генераторов, которые распределены между объектами тепловой генерации и социальными учреждениями", – рассказал Замулко.

По его словам, общины также создают запасы топлива для поддержки работы теплоснабжающих объектов в случае длительных отключений. "Можем констатировать, что практически все объекты теплоснабжения обеспечены резервными источниками питания. Это дает определенную надежду на то, что даже в случае глобальных ограничений система сможет выдержать нагрузку", – подчеркнул он.

О графиках отключений

Относительно контроля за соблюдением графиков отключений электроэнергии Замулко отметил, что проблема обеспечения справедливого распределения электроэнергии между потребителями, которая остро стояла прошлой зимой, актуальна и сейчас.

"Сегодня совместно с операторами систем распределения (ОСР) работаем над выравниванием ситуации. К сожалению, не можем полностью устранить технические ограничения сетей, но там, где возможно, влияем на процесс и обязываем ОСР соблюдать графики", - пояснил Замулко.

По его словам, Госэнергонадзор постоянно контролирует соблюдение графиков и требует от ОСР четкой работы с населением.

Юлия Шрамко

