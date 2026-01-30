"Нафтогаз" привлек дополнительные 50 миллионов евро от ЕИБ для стабильного прохождения зимы

Группа "Нафтогаз" получила очередной пакет финансовой поддержки от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) при содействии Европейской комиссии. Эти средства будут направлены на обеспечение критического импорта газа и поддержку энергетической устойчивости Украины в период наивысших нагрузок на систему, вызванных низкими температурами и продолжающимися обстрелами. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию "Нафтогаза".

Детали

Новое финансирование объемом 50 миллионов евро является частью более широкой стратегии сотрудничества с международными партнерами, которая уже включает 300 миллионов евро кредита от ЕИБ и грантовые средства от ЕС и Норвегии. Привлеченный капитал позволит компании оперативно закупать дополнительные объемы топлива, необходимые для работы теплоэлектроцентралей и стабильного газоснабжения домов и объектов социальной сферы.

Эти средства пойдут на импорт газа и поддержку работы энергосистемы в период пиковых нагрузок – когда морозы и обстрелы создают наибольшее давление. Это средства, которые помогают сохранять тепло в домах, работу критической инфраструктуры и устойчивость системы в условиях войны – подчеркнули в пресс-службе "Нафтогаза".

Курс на декарбонизацию и обновление

Помимо решения неотложных потребностей отопительного сезона, соглашение предусматривает долгосрочные экологические обязательства компании. "Нафтогаз" планирует реинвестировать сумму, эквивалентную полученному кредиту, в развитие проектов возобновляемой энергетики и меры по декарбонизации производства. Это позволит не только пройти текущую зиму, но и начать структурную перестройку энергетического сектора Украины в соответствии с европейскими стандартами.

