30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
19:28 • 6112 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 10116 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 14323 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 17357 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 29216 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 26632 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 30419 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27298 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 20371 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
"Нафтогаз" привлек дополнительные 50 миллионов евро от ЕИБ для стабильного прохождения зимы

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Группа "Нафтогаз" получила 50 миллионов евро от ЕИБ для обеспечения критического импорта газа и поддержки энергетической устойчивости Украины зимой. Средства позволят закупать топливо для ТЭЦ и стабильного газоснабжения, а также будут реинвестированы в возобновляемую энергетику.

"Нафтогаз" привлек дополнительные 50 миллионов евро от ЕИБ для стабильного прохождения зимы

Группа "Нафтогаз" получила очередной пакет финансовой поддержки от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) при содействии Европейской комиссии. Эти средства будут направлены на обеспечение критического импорта газа и поддержку энергетической устойчивости Украины в период наивысших нагрузок на систему, вызванных низкими температурами и продолжающимися обстрелами. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию "Нафтогаза".

Детали

Новое финансирование объемом 50 миллионов евро является частью более широкой стратегии сотрудничества с международными партнерами, которая уже включает 300 миллионов евро кредита от ЕИБ и грантовые средства от ЕС и Норвегии. Привлеченный капитал позволит компании оперативно закупать дополнительные объемы топлива, необходимые для работы теплоэлектроцентралей и стабильного газоснабжения домов и объектов социальной сферы.

"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2758 просмотров

Эти средства пойдут на импорт газа и поддержку работы энергосистемы в период пиковых нагрузок – когда морозы и обстрелы создают наибольшее давление. Это средства, которые помогают сохранять тепло в домах, работу критической инфраструктуры и устойчивость системы в условиях войны

– подчеркнули в пресс-службе "Нафтогаза".

Курс на декарбонизацию и обновление

Помимо решения неотложных потребностей отопительного сезона, соглашение предусматривает долгосрочные экологические обязательства компании. "Нафтогаз" планирует реинвестировать сумму, эквивалентную полученному кредиту, в развитие проектов возобновляемой энергетики и меры по декарбонизации производства. Это позволит не только пройти текущую зиму, но и начать структурную перестройку энергетического сектора Украины в соответствии с европейскими стандартами. 

Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский29.01.26, 15:32 • 2130 просмотров

Степан Гафтко

