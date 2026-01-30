"Нафтогаз" привлек дополнительные 50 миллионов евро от ЕИБ для стабильного прохождения зимы
Киев • УНН
Группа "Нафтогаз" получила 50 миллионов евро от ЕИБ для обеспечения критического импорта газа и поддержки энергетической устойчивости Украины зимой. Средства позволят закупать топливо для ТЭЦ и стабильного газоснабжения, а также будут реинвестированы в возобновляемую энергетику.
Группа "Нафтогаз" получила очередной пакет финансовой поддержки от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) при содействии Европейской комиссии. Эти средства будут направлены на обеспечение критического импорта газа и поддержку энергетической устойчивости Украины в период наивысших нагрузок на систему, вызванных низкими температурами и продолжающимися обстрелами. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию "Нафтогаза".
Детали
Новое финансирование объемом 50 миллионов евро является частью более широкой стратегии сотрудничества с международными партнерами, которая уже включает 300 миллионов евро кредита от ЕИБ и грантовые средства от ЕС и Норвегии. Привлеченный капитал позволит компании оперативно закупать дополнительные объемы топлива, необходимые для работы теплоэлектроцентралей и стабильного газоснабжения домов и объектов социальной сферы.
"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2758 просмотров
Эти средства пойдут на импорт газа и поддержку работы энергосистемы в период пиковых нагрузок – когда морозы и обстрелы создают наибольшее давление. Это средства, которые помогают сохранять тепло в домах, работу критической инфраструктуры и устойчивость системы в условиях войны
Курс на декарбонизацию и обновление
Помимо решения неотложных потребностей отопительного сезона, соглашение предусматривает долгосрочные экологические обязательства компании. "Нафтогаз" планирует реинвестировать сумму, эквивалентную полученному кредиту, в развитие проектов возобновляемой энергетики и меры по декарбонизации производства. Это позволит не только пройти текущую зиму, но и начать структурную перестройку энергетического сектора Украины в соответствии с европейскими стандартами.
Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский29.01.26, 15:32 • 2130 просмотров