Эксклюзив
12:45 • 1300 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 5336 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 12679 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 13442 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 28907 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 17221 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 30664 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21859 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27161 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36864 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Российские войска обстреливают Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронов, пытаясь помешать восстановлению. Нафтогаз доставляет в Херсон обогреватели, чтобы обеспечить город теплом.

"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз

россияне продолжают атаковать Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронами, за прошедшие сутки обстрелы вообще почти не прекращались, ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических, сообщили в понедельник в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

За прошедшие сутки российские войска целенаправленно обстреливали Херсонскую теплоэлектроцентраль из артиллерии и с помощью дронов

- сообщили в Нафтогазе.

Как указали в компании, основная цель вражеских атак - лишить возможности восстановления поврежденного оборудования и усложнить дальнейшие ремонтные работы.

Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города, отметили в компании.

В условиях постоянных обстрелов Группа Нафтогаз вместе с местными властями, как указано, "работает над тем, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла".

"Уже на этой неделе Группа Нафтогаз доставит в город очередную партию помощи - еще дополнительно 950 газовых обогревателей вместе с баллонами. Также принимаются другие меры для обеспечения резервного снабжения. Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических. Координируем наши действия с правительством и местными властями", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По состоянию на сегодня Нафтогаз, как указано, "уже доставил в Херсон 1 000 электрообогревателей, а также 750 газовых обогревателей в комплекте с баллонами. Помощь поступает в город поэтапно, с учетом ситуации безопасности и насущных потребностей".

"Группа Нафтогаз продолжает работу в усиленном режиме, сосредотачиваясь на поддержке жителей прифронтовых регионов и поиске решений для прохождения отопительного периода в условиях постоянных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру", - отметили в компании.

Напомним

Как сообщали в Херсонской ОВА еще в конце декабря, в Херсоне "Почти каждый день прилетает на ТЭЦ".

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Нафтогаз
Херсон