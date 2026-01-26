"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз

россияне продолжают атаковать Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронами, за прошедшие сутки обстрелы вообще почти не прекращались, ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических, сообщили в понедельник в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

За прошедшие сутки российские войска целенаправленно обстреливали Херсонскую теплоэлектроцентраль из артиллерии и с помощью дронов - сообщили в Нафтогазе.

Как указали в компании, основная цель вражеских атак - лишить возможности восстановления поврежденного оборудования и усложнить дальнейшие ремонтные работы.

Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города, отметили в компании.

В условиях постоянных обстрелов Группа Нафтогаз вместе с местными властями, как указано, "работает над тем, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла".

"Уже на этой неделе Группа Нафтогаз доставит в город очередную партию помощи - еще дополнительно 950 газовых обогревателей вместе с баллонами. Также принимаются другие меры для обеспечения резервного снабжения. Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических. Координируем наши действия с правительством и местными властями", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По состоянию на сегодня Нафтогаз, как указано, "уже доставил в Херсон 1 000 электрообогревателей, а также 750 газовых обогревателей в комплекте с баллонами. Помощь поступает в город поэтапно, с учетом ситуации безопасности и насущных потребностей".

"Группа Нафтогаз продолжает работу в усиленном режиме, сосредотачиваясь на поддержке жителей прифронтовых регионов и поиске решений для прохождения отопительного периода в условиях постоянных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру", - отметили в компании.

Напомним

Как сообщали в Херсонской ОВА еще в конце декабря, в Херсоне "Почти каждый день прилетает на ТЭЦ".