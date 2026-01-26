"Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних": росіяни впродовж доби атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

росіяни продовжують атакувати Херсонську ТЕЦ з артилерії і дронами, минулої доби обстріли взагалі майже не припинялися, ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних, повідомили у понеділок у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Упродовж минулої доби російські війська цілеспрямовано обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль з артилерії та за допомогою дронів - повідомили у Нафтогазі.

Як вказали у компанії, основна ціль ворожих атак - позбавити можливості відновлення пошкодженого обладнання та ускладнити подальші ремонтні роботи.

Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч жителів міста, зазначили у компанії.

В умовах постійних обстрілів Група Нафтогаз разом із місцевою владою, як вказано, "працює над тим, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла".

"Уже цього тижня Група Нафтогаз доставить до міста чергову партію допомоги - ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Також вживаються інші заходи для забезпечення резервного постачання. Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних. Координуємо наші дії з урядом і місцевою владою", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Станом на сьогодні Нафтогаз, як вказано, "уже доставив до Херсона 1 000 електрообігрівачів, а також 750 газових обігрівачів у комплекті з балонами. Допомога надходить у місто поетапно, з урахуванням безпекової ситуації та нагальних потреб".

"Група Нафтогаз продовжує роботу в посиленому режимі, зосереджуючись на підтримці мешканців прифронтових регіонів та пошуку рішень для проходження опалювального періоду в умовах постійних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначили у компанії.

Як повідомляли у Херсонській ОВА ще наприкінці грудня, у Херсоні "Майже кожного дня прилітає на ТЕЦ".