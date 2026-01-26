$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 1326 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 5368 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 12715 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 13466 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 28946 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17234 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 30687 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21866 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27162 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36865 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
"Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних": росіяни впродовж доби атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Російські війська обстрілюють Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів, намагаючись перешкодити відновленню. Нафтогаз доставляє в Херсон обігрівачі, щоб забезпечити місто теплом.

"Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних": росіяни впродовж доби атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

росіяни продовжують атакувати Херсонську ТЕЦ з артилерії і дронами, минулої доби обстріли взагалі майже не припинялися, ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних, повідомили у понеділок у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Упродовж минулої доби російські війська цілеспрямовано обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль з артилерії та за допомогою дронів

- повідомили у Нафтогазі.

Як вказали у компанії, основна ціль ворожих атак - позбавити можливості відновлення пошкодженого обладнання та ускладнити подальші ремонтні роботи.

Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч жителів міста, зазначили у компанії.

В умовах постійних обстрілів Група Нафтогаз разом із місцевою владою, як вказано, "працює над тим, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла".

"Уже цього тижня Група Нафтогаз доставить до міста чергову партію допомоги - ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Також вживаються інші заходи для забезпечення резервного постачання. Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних. Координуємо наші дії з  урядом і місцевою владою", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Станом на сьогодні Нафтогаз, як вказано, "уже доставив до Херсона 1 000 електрообігрівачів, а також 750 газових обігрівачів у комплекті з балонами. Допомога надходить у місто поетапно, з урахуванням безпекової ситуації та нагальних потреб".

"Група Нафтогаз продовжує роботу в посиленому режимі, зосереджуючись на підтримці мешканців прифронтових регіонів та пошуку рішень для проходження опалювального періоду в умовах постійних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначили у компанії.

Нагадаємо

Як повідомляли у Херсонській ОВА ще наприкінці грудня, у Херсоні "Майже кожного дня прилітає на ТЕЦ". 

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Нафтогаз України
Херсон