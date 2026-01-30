"Нафтогаз" залучив додаткові 50 мільйонів євро від ЄІБ для стабільного проходження зими
Група "Нафтогаз" отримала 50 мільйонів євро від ЄІБ для забезпечення критичного імпорту газу та підтримки енергетичної стійкості України взимку. Кошти дозволять закуповувати паливо для ТЕЦ та стабільного газопостачання, а також будуть реінвестовані у відновлювану енергетику.
Група "Нафтогаз" отримала черговий пакет фінансової підтримки від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) за сприяння Європейської комісії. Ці кошти спрямують на забезпечення критичного імпорту газу та підтримку енергетичної стійкості України в період найвищих навантажень на систему, спричинених низькими температурами та триваючими обстрілами. Про це пише УНН із посиланням на інформацію "Нафтогазу".
Деталі
Нове фінансування обсягом 50 мільйонів євро є частиною ширшої стратегії співпраці з міжнародними партнерами, яка вже включає 300 мільйонів євро кредиту від ЄІБ та грантові кошти від ЄС і Норвегії. Залучений капітал дозволить компанії оперативно закуповувати додаткові обсяги палива, необхідні для роботи теплоелектроцентралей та стабільного газопостачання домівок і об'єктів соціальної сфери.
Ці кошти підуть на імпорт газу та підтримку роботи енергосистеми в період пікових навантажень – коли морози й обстріли створюють найбільший тиск. Це кошти, які допомагають зберігати тепло в домівках, роботу критичної інфраструктури та стійкість системи в умовах війни
Курс на декарбонізацію та оновлення
Окрім вирішення негайних потреб опалювального сезону, угода передбачає довгострокові екологічні зобов'язання компанії. "Нафтогаз" планує реінвестувати суму, еквівалентну отриманому кредиту, у розвиток проєктів відновлюваної енергетики та заходи з декарбонізації виробництва. Це дозволить не лише пройти поточну зиму, а й розпочати структурну перебудову енергетичного сектору України відповідно до європейських стандартів.
