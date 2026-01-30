"Нафтогаз" залучив додаткові 50 мільйонів євро від ЄІБ для стабільного проходження зими

$42.770.19
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 5304 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 9526 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 13815 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17041 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 28785 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 26264 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30141 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27066 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 20199 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 13813 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Закарпатська область
Брюссель
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

"Нафтогаз" залучив додаткові 50 мільйонів євро від ЄІБ для стабільного проходження зими

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Група "Нафтогаз" отримала 50 мільйонів євро від ЄІБ для забезпечення критичного імпорту газу та підтримки енергетичної стійкості України взимку. Кошти дозволять закуповувати паливо для ТЕЦ та стабільного газопостачання, а також будуть реінвестовані у відновлювану енергетику.

"Нафтогаз" залучив додаткові 50 мільйонів євро від ЄІБ для стабільного проходження зими

Група "Нафтогаз" отримала черговий пакет фінансової підтримки від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) за сприяння Європейської комісії. Ці кошти спрямують на забезпечення критичного імпорту газу та підтримку енергетичної стійкості України в період найвищих навантажень на систему, спричинених низькими температурами та триваючими обстрілами. Про це пише УНН із посиланням на інформацію "Нафтогазу".

Деталі

Нове фінансування обсягом 50 мільйонів євро є частиною ширшої стратегії співпраці з міжнародними партнерами, яка вже включає 300 мільйонів євро кредиту від ЄІБ та грантові кошти від ЄС і Норвегії. Залучений капітал дозволить компанії оперативно закуповувати додаткові обсяги палива, необхідні для роботи теплоелектроцентралей та стабільного газопостачання домівок і об'єктів соціальної сфери.

"Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних": росіяни впродовж доби атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2758 переглядiв

Ці кошти підуть на імпорт газу та підтримку роботи енергосистеми в період пікових навантажень – коли морози й обстріли створюють найбільший тиск. Це кошти, які допомагають зберігати тепло в домівках, роботу критичної інфраструктури та стійкість системи в умовах війни

– наголосили в пресслужбі "Нафтогазу".

Курс на декарбонізацію та оновлення

Окрім вирішення негайних потреб опалювального сезону, угода передбачає довгострокові екологічні зобов'язання компанії. "Нафтогаз" планує реінвестувати суму, еквівалентну отриманому кредиту, у розвиток проєктів відновлюваної енергетики та заходи з декарбонізації виробництва. Це дозволить не лише пройти поточну зиму, а й розпочати структурну перебудову енергетичного сектору України відповідно до європейських стандартів. 

Газ українцям забезпечується попри атаки рф, імпорт достатній - Зеленський29.01.26, 15:32 • 2128 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Європейський інвестиційний банк
Нафтогаз України
Європейська комісія
Європейський Союз
Норвегія
Україна