Газ українцям забезпечується попри атаки рф, імпорт достатній - Зеленський

13:24 • 1312 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 4000 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 10673 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 10821 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 10296 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 13644 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 24310 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 10925 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13340 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
29 січня, 07:35 • 17958 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 20838 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 19764 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 22474 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 22655 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 17476 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 57289 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 86001 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 109533 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 88361 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 107540 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 20866 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 47445 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 45234 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 51575 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 53995 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Газ українцям забезпечується попри атаки рф, імпорт достатній - Зеленський

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна забезпечує надійне газопостачання, імпортує достатні обсяги та диверсифікує поставки. Це відбувається попри атаки рф на нафтогазову інфраструктуру.

Газ українцям забезпечується попри атаки рф, імпорт достатній - Зеленський

Для українців "попри всі виклики" на тлі атак рф на нафтогазову інфраструктуру України забезпечується надійне газопостачання, триває імпорт достатніх обсягів, є диверсифікація поставок, повідомив Президент Володимир Зеленський у четвер, пише УНН.

Деталі

"Нарада з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким. Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

При цьому він висловив вдячність "усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати".

Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання - усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають

- зазначив Зеленський.

Він повідомив, що вчора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, "і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки".

"Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі. Дякую!" - вказав Президент.

Україна домовилися з Польщею про нарощення можливостей імпорту газу з лютого - Шмигаль27.01.26, 15:12 • 2227 переглядiв

