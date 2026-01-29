Газ українцям забезпечується попри атаки рф, імпорт достатній - Зеленський

Для українців "попри всі виклики" на тлі атак рф на нафтогазову інфраструктуру України забезпечується надійне газопостачання, триває імпорт достатніх обсягів, є диверсифікація поставок, повідомив Президент Володимир Зеленський у четвер, пише УНН.

Деталі

"Нарада з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким. Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

При цьому він висловив вдячність "усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати".

Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання - усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що вчора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, "і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки".

"Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі. Дякую!" - вказав Президент.

