Україна домовилися з Польщею про нарощення можливостей імпорту газу з лютого - Шмигаль

Ексклюзив
13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинку 27 січня, 03:26
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго 27 січня, 06:18
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду 08:03
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки 11:42
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути 11:34
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
10:00
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу 26 січня, 18:05
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско 26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ 26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання 26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів 26 січня, 11:48
Україна домовилися з Польщею про нарощення можливостей імпорту газу з лютого - Шмигаль

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна та Польща домовилися про поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з лютого 2026 року. До кінця квітня потужності зростуть до 18,4 млн куб. м на добу.

Україна домовилися з Польщею про нарощення можливостей імпорту газу з лютого - Шмигаль

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу з лютого на 20%, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністра енергетики Денис Шмигаль у вівторок у Telegram, пише УНН.

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу

- повідомив Шмигаль.

Міністр назвав це "важливою домовленістю для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури".

"Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу - понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG", - розповів Шмигаль.

Україна забезпечила подвійний імпорт газу з Польщі ще на рік 01.07.25, 13:02

Юлія Шрамко

Економіка Політика
Енергетика
Опалення
Україна
Денис Шмигаль
Польща