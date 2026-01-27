Україна домовилися з Польщею про нарощення можливостей імпорту газу з лютого - Шмигаль

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу з лютого на 20%, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністра енергетики Денис Шмигаль у вівторок у Telegram, пише УНН.

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу - повідомив Шмигаль.

Міністр назвав це "важливою домовленістю для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури".

"Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу - понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG", - розповів Шмигаль.

