Украина договорилась с Польшей об увеличении возможностей импорта газа с февраля - Шмыгаль

Украина и Польша договорились об увеличении мощностей для импорта газа с февраля на 20%, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во вторник в Telegram, пишет УНН.

Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года. До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки - сообщил Шмыгаль.

Министр назвал это "важной договоренностью для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры".

"Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа. Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG", - рассказал Шмыгаль.

Украина обеспечила двойной импорт газа из Польши еще на год