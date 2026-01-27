$43.130.01
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 1822 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 1722 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 10114 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 15508 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 13831 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 16556 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 31905 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80917 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46500 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзивы
Украина договорилась с Польшей об увеличении возможностей импорта газа с февраля - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа с февраля 2026 года. К концу апреля мощности вырастут до 18,4 млн куб. м в сутки.

Украина договорилась с Польшей об увеличении возможностей импорта газа с февраля - Шмыгаль

Украина и Польша договорились об увеличении мощностей для импорта газа с февраля на 20%, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во вторник в Telegram, пишет УНН.

Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года. До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки

- сообщил Шмыгаль.

Министр назвал это "важной договоренностью для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры".

"Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа. Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG", - рассказал Шмыгаль.

Украина обеспечила двойной импорт газа из Польши еще на год01.07.25, 13:02 • 1543 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Украина
Денис Шмыгаль
Польша