Украина обеспечила двойной импорт газа из Польши еще на год

Украина продлила соглашение с Польшей и обеспечила возможность импорта удвоенных по сравнению с доконтрактным уровнем объемов газа из соседней страны — до 12,4 млн куб. м в сутки — еще на год до сентября 2024 года, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Пролонгировано временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины с 1 августа 2025 до сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что "гарантированная мощность для импорта природного газа из Польши в Украину возросла почти вдвое до 12,4 млн куб. м в сутки".

Сообщается, что Минэнерго обращалось к польской стороне относительно поддержки развития гарантированной мощности по этому направлению "в рамках подготовки к будущему отопительному сезону и повышения безопасности поставок природного газа для Украины".

"Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. К тому же это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность страны", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Теперь, по сообщению, соответствующие договоренности закреплены между операторами газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ), которыми продлено временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.

Дополнение

Ранее благодаря усилиям Минэнерго появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут

По данным Минэнерго, благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, что сделало его более конкурентоспособным, чем раньше.