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Україна забезпечила подвійний імпорт газу з Польщі ще на рік

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Україна продовжила угоду з Польщею про імпорт газу до вересня 2024 року, подвоївши дозволений обсяг до 12,4 млн куб. м на добу. Це зміцнює енергетичну безпеку країни та відкриває доступ до нових джерел постачання, включаючи LNG термінали Польщі та Литви.

Україна забезпечила подвійний імпорт газу з Польщі ще на рік

Україна продовжила з Польщею угоду і забезпечила можливість імпорту подвоєних у порівнянні з доконтрактним рівнем обсягів газу з сусідньої країни - до 12,4 млн куб. м на добу - ще на рік до вересня 2024 року, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Пролонговано тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України з 1 серпня 2025 до вересня 2026 року", - ідеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що "гарантована потужність для імпорту природного газу з Польщі до України зросла майже вдвічі до 12,4 млн куб. м на добу".

Повідомляється, що Міненерго зверталося до польської сторони щодо підтримки розвитку гарантованої потужності за цим напрямком "у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону та підвищення безпеки постачання природного газу для України".

"Польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і є важливим для забезпечення імпорту природного газу в Україну. До того ж це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали у Польщі та Литві, що суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку країни", - зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Тепер, за повідомленням, відповідні домовленості закріплено між операторами газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ), якими продовжено тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.

Доповнення

Раніше завдяки зусиллям Міненерго з’явилась можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту - через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.

Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут27.05.25, 14:19 • 3556 переглядiв

За даними Міненерго, завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, вартість транспортування цим коридором зменшилась на 25%, що зробило його більш конкурентоспроможним, ніж раніше.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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