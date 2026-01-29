Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Украина обеспечивает надежное газоснабжение, импортирует достаточные объемы и диверсифицирует поставки. Это происходит несмотря на атаки рф на нефтегазовую инфраструктуру.
Для украинцев "несмотря на все вызовы" на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок, сообщил Президент Владимир Зеленский в четверг, пишет УНН.
Детали
"Совещание с Премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким. Прежде всего обсудили последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.
При этом он выразил благодарность "всем нашим ремонтным бригадам, каждому специалисту компании за фактически круглосуточную работу и реальные результаты".
Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования - все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают
Он сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, "и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки".
"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также относительно некоторых проектов стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более чем 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" - указал Президент.
