Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский

Для украинцев "несмотря на все вызовы" на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок, сообщил Президент Владимир Зеленский в четверг, пишет УНН.

Детали

"Совещание с Премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким. Прежде всего обсудили последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

При этом он выразил благодарность "всем нашим ремонтным бригадам, каждому специалисту компании за фактически круглосуточную работу и реальные результаты".

Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования - все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают - отметил Зеленский.

Он сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, "и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки".

"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также относительно некоторых проектов стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более чем 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" - указал Президент.

