Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский

13:51 • 896 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 2958 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 5702 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 11879 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 11906 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 11046 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 14314 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 24995 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11162 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13537 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 21888 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 20891 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 23618 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 23881 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 18957 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 58484 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 87208 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 110588 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 89377 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 108575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Черниговская область
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 21522 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 48070 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 45804 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 52122 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 54513 просмотра
Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина обеспечивает надежное газоснабжение, импортирует достаточные объемы и диверсифицирует поставки. Это происходит несмотря на атаки рф на нефтегазовую инфраструктуру.

Газ украинцам обеспечивается несмотря на атаки рф, импорт достаточен - Зеленский

Для украинцев "несмотря на все вызовы" на фоне атак рф на нефтегазовую инфраструктуру Украины обеспечивается надежное газоснабжение, продолжается импорт достаточных объемов, есть диверсификация поставок, сообщил Президент Владимир Зеленский в четверг, пишет УНН.

Детали

"Совещание с Премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким. Прежде всего обсудили последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

При этом он выразил благодарность "всем нашим ремонтным бригадам, каждому специалисту компании за фактически круглосуточную работу и реальные результаты".

Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования - все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают

- отметил Зеленский.

Он сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, "и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки".

"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также относительно некоторых проектов стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более чем 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" - указал Президент.

Украина договорилась с Польшей об увеличении возможностей импорта газа с февраля - Шмыгаль27.01.26, 15:12 • 2227 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Электроэнергия
Европейский инвестиционный банк
Укргаздобыча
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Украина