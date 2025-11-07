Украина получила от ЕИБ 100 млн евро на поддержку бизнеса и модернизацию систем теплоснабжения

ukenru
17:00 • 7434 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 13013 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 18916 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 19416 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 21573 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 18546 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 41290 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35468 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38236 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29421 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 22505 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 12209 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian7 ноября, 11:56 • 16530 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 16169 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"16:39 • 4202 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 18933 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 19431 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 21586 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 16465 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 41295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никушор Дан
Метте Фредериксен
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Австралия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 2458 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 7448 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 12417 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 22714 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 34786 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
YouTube

Украина получила от ЕИБ 100 млн евро на поддержку бизнеса и модернизацию систем теплоснабжения

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 100 миллионов евро для укрепления экономической устойчивости и восстановления муниципальной инфраструктуры теплоснабжения. 70 миллионов евро будут направлены на кредитную программу для бизнеса, а 30 миллионов — на ремонт и модернизацию систем теплоснабжения.

Украина получила от ЕИБ 100 млн евро на поддержку бизнеса и модернизацию систем теплоснабжения

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 100 млн евро для укрепления экономической устойчивости и восстановления критической муниципальной инфраструктуры теплоснабжения. Об этом говорится на сайте ЕИБ, передает УНН.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк Европейского Союза, перечислил в общей сложности 100 млн евро для поддержки экономической устойчивости и критически важной инфраструктуры централизованного теплоснабжения в украинских общинах 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что 70 млн евро направят на кредитную программу украинскими банками "Укрепление экономической устойчивости Украины". Как отметили в ЕИБ, "это финансирование расширит доступ к долгосрочным кредитам для микро-, малых и средних предприятий, а также компаний средней капитализации по всей стране, помогая сохранять рабочие места и укреплять устойчивость частного сектора Украины".

Остальное финансирование, 30 млн евро, будет направлено общинам и коммунальным предприятиям для ремонта и модернизации централизованных систем теплоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях общественного назначения и внедрения решений по использованию возобновляемых источников энергии, что поможет уменьшить зависимость от централизованных систем теплоснабжения.

Оно также позволит своевременно восстанавливать объекты, поврежденные в результате атак россии, укрепляя устойчивость и энергетическую безопасность общин по всей Украине. В результате муниципалитеты будут иметь более автономные и эффективные системы теплоснабжения для школ, больниц и жилых районов 

- добавили в ЕИБ.

Напомним

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €300 млн. Средства пойдут на закупку импортного газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Европейский инвестиционный банк
Украина