Украина получила от ЕИБ 100 млн евро на поддержку бизнеса и модернизацию систем теплоснабжения
Киев • УНН
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 100 миллионов евро для укрепления экономической устойчивости и восстановления муниципальной инфраструктуры теплоснабжения. 70 миллионов евро будут направлены на кредитную программу для бизнеса, а 30 миллионов — на ремонт и модернизацию систем теплоснабжения.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк Европейского Союза, перечислил в общей сложности 100 млн евро для поддержки экономической устойчивости и критически важной инфраструктуры централизованного теплоснабжения в украинских общинах
Отмечается, что 70 млн евро направят на кредитную программу украинскими банками "Укрепление экономической устойчивости Украины". Как отметили в ЕИБ, "это финансирование расширит доступ к долгосрочным кредитам для микро-, малых и средних предприятий, а также компаний средней капитализации по всей стране, помогая сохранять рабочие места и укреплять устойчивость частного сектора Украины".
Остальное финансирование, 30 млн евро, будет направлено общинам и коммунальным предприятиям для ремонта и модернизации централизованных систем теплоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях общественного назначения и внедрения решений по использованию возобновляемых источников энергии, что поможет уменьшить зависимость от централизованных систем теплоснабжения.
Оно также позволит своевременно восстанавливать объекты, поврежденные в результате атак россии, укрепляя устойчивость и энергетическую безопасность общин по всей Украине. В результате муниципалитеты будут иметь более автономные и эффективные системы теплоснабжения для школ, больниц и жилых районов
Напомним
НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €300 млн. Средства пойдут на закупку импортного газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны.