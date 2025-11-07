Украина получила от ЕИБ 100 млн евро на поддержку бизнеса и модернизацию систем теплоснабжения

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 100 млн евро для укрепления экономической устойчивости и восстановления критической муниципальной инфраструктуры теплоснабжения. Об этом говорится на сайте ЕИБ, передает УНН.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк Европейского Союза, перечислил в общей сложности 100 млн евро для поддержки экономической устойчивости и критически важной инфраструктуры централизованного теплоснабжения в украинских общинах - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70 млн евро направят на кредитную программу украинскими банками "Укрепление экономической устойчивости Украины". Как отметили в ЕИБ, "это финансирование расширит доступ к долгосрочным кредитам для микро-, малых и средних предприятий, а также компаний средней капитализации по всей стране, помогая сохранять рабочие места и укреплять устойчивость частного сектора Украины".

Остальное финансирование, 30 млн евро, будет направлено общинам и коммунальным предприятиям для ремонта и модернизации централизованных систем теплоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях общественного назначения и внедрения решений по использованию возобновляемых источников энергии, что поможет уменьшить зависимость от централизованных систем теплоснабжения.

Оно также позволит своевременно восстанавливать объекты, поврежденные в результате атак россии, укрепляя устойчивость и энергетическую безопасность общин по всей Украине. В результате муниципалитеты будут иметь более автономные и эффективные системы теплоснабжения для школ, больниц и жилых районов - добавили в ЕИБ.

Напомним

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €300 млн. Средства пойдут на закупку импортного газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны.