Україна отримала від ЄІБ 100 млн євро на підтримку бізнесу та модернізацію систем теплопостачання

Європейський інвестиційний банк надає Україні 100 млн євро для зміцнення економічної стійкості та відновлення критичної муніципальної інфраструктури теплопостачання. Про це йдеться на сайті ЄІБ, передає УНН.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, перерахував загальною сумою 100 млн євро для підтримки економічної стійкості та критично важливої інфраструктури централізованого теплопостачання в українських громадах

Зазначається, що 70 млн євро направлять на кредитну програму українськими банками "Зміцнення економічної стійкості України". Як зазначили в ЄІБ, "це фінансування розширить доступ до довгострокових кредитів для мікро-, малих і середніх підприємств, а також компаній середньої капіталізації по всій країні, допомагаючи зберігати робочі місця та зміцнювати стійкість приватного сектору України".

Решта фінансування, 30 млн євро, буде спрямоване громадам та комунальним підприємствам для ремонту й модернізації централізованих систем теплопостачання, підвищення енергоефективності в будівлях громадського призначення та впровадження рішень із використання відновлюваних джерел енергії, що допоможе зменшити залежність від централізованих систем теплопостачання.

Воно також дасть змогу своєчасно відновлювати об’єкти, пошкоджені внаслідок атак росії, зміцнюючи стійкість і енергетичну безпеку громад по всій Україні. У результаті муніципалітети матимуть більш автономні та ефективні системи теплопостачання для шкіл, лікарень і житлових районів