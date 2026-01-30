российские атаки и "каннибализация" энергоблоков сокращают генерацию в Украине - Кудрицкий

Украина стратегически потеряла значительную часть традиционной электрогенерации из-за российских ударов и вынужденного демонтажа оборудования на электростанциях. Об этом сообщил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, многие энергоблоки на тепловых электростанциях были уничтожены или повреждены, а для ремонта других приходилось разбирать уже разрушенные блоки на запчасти.

Большое количество электростанций россияне уничтожили или оккупировали. Очень много энергоблоков пережили процесс так называемой каннибализации – когда оборудование с полностью разрушенных блоков снимали, чтобы отремонтировать те, которые еще можно было запустить. Но сами эти разрушенные блоки после этого уже невозможно восстановить - пояснил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что традиционная генерация, унаследованная еще с советских времен - атомная, угольная, газовые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции - постепенно сокращается.

Напомним

