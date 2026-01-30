российские атаки и "каннибализация" энергоблоков сокращают генерацию в Украине - Кудрицкий

$42.850.08
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 6726 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 14017 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 23236 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 30994 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 37668 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 59858 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 44649 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33373 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 63347 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 12465 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 32017 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 36861 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 25312 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 11335 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 63348 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 49978 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 52564 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 112565 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 140503 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 1658 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 3504 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 28237 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 28525 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51061 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

российские атаки и "каннибализация" энергоблоков сокращают генерацию в Украине - Кудрицкий

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Украина стратегически потеряла значительную часть традиционной электрогенерации из-за российских ударов и демонтажа оборудования. Многие энергоблоки уничтожены или повреждены, а некоторые разобраны на запчасти.

российские атаки и "каннибализация" энергоблоков сокращают генерацию в Украине - Кудрицкий

Украина стратегически потеряла значительную часть традиционной электрогенерации из-за российских ударов и вынужденного демонтажа оборудования на электростанциях. Об этом сообщил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, многие энергоблоки на тепловых электростанциях были уничтожены или повреждены, а для ремонта других приходилось разбирать уже разрушенные блоки на запчасти.

Большое количество электростанций россияне уничтожили или оккупировали. Очень много энергоблоков пережили процесс так называемой каннибализации – когда оборудование с полностью разрушенных блоков снимали, чтобы отремонтировать те, которые еще можно было запустить. Но сами эти разрушенные блоки после этого уже невозможно восстановить

- пояснил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что традиционная генерация, унаследованная еще с советских времен - атомная, угольная, газовые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции - постепенно сокращается.

Напомним

Группа "Нафтогаз" получила 50 миллионов евро от ЕИБ для обеспечения критического импорта газа и поддержки энергетической устойчивости Украины зимой. Средства позволят закупать топливо для ТЭЦ и стабильного газоснабжения, а также будут реинвестированы в возобновляемую энергетику.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Владимир Кудрицкий
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейский инвестиционный банк
Нафтогаз
Укрэнерго
Украина