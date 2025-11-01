Владимир Кудрицкий

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 13370 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29028 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 29982 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33132 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47692 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40237 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35898 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36114 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30657 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56912 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС1 ноября, 03:18 • 18678 просмотра
Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg1 ноября, 03:55 • 10756 просмотра
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки1 ноября, 05:21 • 6348 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk1 ноября, 05:40 • 14432 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД09:07 • 4566 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29028 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 29982 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55651 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 56912 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49310 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Майя Санду
Виталий Ким
Кристен Михаль
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаев
Полтавская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 13370 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55651 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 37461 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 46002 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 77987 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
9К720 Искандер
Теги
Люди

Владимир Кудрицкий

Бывший председатель правления Укрэнерго
Владимир Кудрицкий родился 23 мая 1986 года. Он с отличием окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности международная экономика. С 2020 по 2024 год он занимал должность председателя правления НЭК «Укрэнерго». После увольнения в сентябре 2024 года и основания компании «Неджен», в октябре 2025 года он был задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании средств.
2007
Начал профессиональную деятельность на различных должностях в аудиторской и консалтинговой компании Grant Thornton Ukraine
2011
Назначен директором по внутреннему аудиту в ТНК-BP Украина
2015
Занял должность директора по развитию в ПАО «Укртранснафта»
2020
Назначен исполняющим обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго»
2020
Был избран председателем правления НЭК «Укрэнерго» по результатам конкурсного отбора
2024
Уволен с должности руководителя НЭК "Укрэнерго"
2025
Задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании средств
Новости по теме
Экс-руководитель Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО

Владимир Кудрицкий, которого подозревают в хищении 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций в 2018 году, вышел из СИЗО. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца с альтернативной мерой пресечения в виде залога 13,7 млн гривен.

Криминал и ЧП • 30 октября, 17:20 • 3186 просмотра
За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог 13,7 миллиона гривен

Бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Общество • 30 октября, 12:50 • 3027 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца

Бывшего главу Укрэнерго Кудрицкого отправили под стражу на два месяца. Суд назначил залог в размере почти 14 миллионов гривен.

Криминал и ЧП • 29 октября, 16:51 • 45752 просмотра
Суд над экс-главой Укрэнерго: три нардепа заявили о готовности взять Кудрицкого на поруки

В суде по мере пресечения экс-главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому три народных депутата выразили готовность взять его на поруки. Прокурор просит содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога в 13 миллионов гривен.

Политика • 29 октября, 15:52 • 2790 просмотра
Суд над экс-главой Укрэнерго Кудрицким: прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней

Прокурор просит держать под стражей бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого 60 суток, с возможностью залога в 13 миллионов гривен. Кудрицкий также должен сдать паспорт, носить электронный браслет и сообщать об изменении места.

Политика • 29 октября, 15:34 • 2655 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения для экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого

В Печерском суде Киева рассматривают дело экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по хищению 13,7 млн грн в 2018 году. Прокуратура просит арест с залогом в 13 млн грн по подозрению в причастности к схеме по реконструкции ограждения подстанций.

Общество • 29 октября, 14:04 • 2791 просмотра
Пять нардепов готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

Пять народных депутатов от трех политсил готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его подозревают в хищении 13,7 млн грн в 2018 году, прокуратура просит арест с залогом 13 млн грн.

Политика • 29 октября, 13:48 • 3299 просмотра
Для экс-руководителя Укрэнерго прокуратура будет просить арест с возможностью внести залог в 13 миллионов гривен

Обвинение будет просить для бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого арест с возможностью внесения залога в 13 млн гривен.

Общество • 29 октября, 13:01 • 2999 просмотра
ГБР подтвердили задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго"

В ГБР подтвердили задержание бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

Общество • 28 октября, 09:54 • 2332 просмотра
Эксклюзив
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Политика • 28 октября, 09:30 • 39037 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы

ГБР объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Дело касается договора 2018 года на реконструкцию ограждения подстанций на сумму более 68 млн грн, по которому был перечислен аванс 13,7 млн грн, а работы не выполнены.

Экономика • 28 октября, 09:16 • 22873 просмотра
ГБР объявило новое подозрение Гринкевичу и задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого - источники

Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также задержан бывший руководитель "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во Львовской области.

Криминал и ЧП • 28 октября, 09:07 • 2771 просмотра