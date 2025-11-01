Владимир Кудрицкий

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы

ГБР объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Дело касается договора 2018 года на реконструкцию ограждения подстанций на сумму более 68 млн грн, по которому был перечислен аванс 13,7 млн грн, а работы не выполнены.