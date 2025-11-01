Владимир Кудрицкий, которого подозревают в хищении 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций в 2018 году, вышел из СИЗО. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца с альтернативной мерой пресечения в виде залога 13,7 млн гривен.
В Печерском суде Киева рассматривают дело экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по хищению 13,7 млн грн в 2018 году. Прокуратура просит арест с залогом в 13 млн грн по подозрению в причастности к схеме по реконструкции ограждения подстанций.
Пять народных депутатов от трех политсил готовы взять на поруки экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его подозревают в хищении 13,7 млн грн в 2018 году, прокуратура просит арест с залогом 13 млн грн.
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.
ГБР объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Дело касается договора 2018 года на реконструкцию ограждения подстанций на сумму более 68 млн грн, по которому был перечислен аванс 13,7 млн грн, а работы не выполнены.
