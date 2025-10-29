Володимир Кудрицький

Колишній голова правління Укренерго

Володимир Кудрицький народився 23 травня 1986 року. Він з відзнакою закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю міжнародна економіка. З 2020 по 2024 рік він обіймав посаду голови правління НЕК «Укренерго». Після звільнення у вересні 2024 року та заснування компанії «Неджен», у жовтні 2025 року його було затримано за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів.