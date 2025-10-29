Володимир Кудрицький

У Печерському суді Києва розглядають справу ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького щодо розкрадання 13,7 млн грн у 2018 році. Прокуратура просить арешт із заставою в 13 млн грн за підозрою у причетності до схеми з реконструкції огорожі підстанцій.
П'ять народних депутатів від трьох політсил готові взяти на поруки ексглаву "Укренерго" Володимира Кудрицького. Його підозрюють у розкраданні 13,7 млн грн у 2018 році, прокуратура просить арешт із заставою 13 млн грн.
Обвинувачення проситиме для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького арешт з можливістю внесення застави у 13 млн гривень.
У ДБР підтвердили затримання колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
ДБР оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу та затримало екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Справа стосується договору 2018 року на реконструкцію огорожі підстанцій на суму понад 68 млн грн, за яким було перераховано аванс 13,7 млн грн, а роботи не виконано.
Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині.