Ексклюзив
12:54 • 16838 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
12:21 • 16627 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 27472 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 19598 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 62366 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 45630 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46366 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113865 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59121 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54237 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 16840 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 27474 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 19712 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 62366 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 66290 перегляди
Люди

Володимир Кудрицький

Колишній голова правління Укренерго
Володимир Кудрицький народився 23 травня 1986 року. Він з відзнакою закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю міжнародна економіка. З 2020 по 2024 рік він обіймав посаду голови правління НЕК «Укренерго». Після звільнення у вересні 2024 року та заснування компанії «Неджен», у жовтні 2025 року його було затримано за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів.
2007
Розпочав професійну діяльність на різних посадах в аудиторській та консалтинговій компанії Grant Thornton Ukraine
2011
Призначений директором з внутрішнього аудиту в ТНК-BP Україна
2015
Обійняв посаду директора з розвитку в ПАТ «Укртранснафта»
2020
Призначений виконуючим обов'язки голови правління НЕК «Укренерго»
2020
Був обраний головою правління НЕК «Укренерго» за результатами конкурсного відбору
2024
Звільнений із посади керівника НЕК "Укренерго"
2025
Затримано за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів
Новини по темi
У Києві обирають запобіжний захід для ексглави Укренерго Володимира Кудрицького

У Печерському суді Києва розглядають справу ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького щодо розкрадання 13,7 млн грн у 2018 році. Прокуратура просить арешт із заставою в 13 млн грн за підозрою у причетності до схеми з реконструкції огорожі підстанцій.

Суспільство • 14:04 • 672 перегляди
П'ять нардепів готові взяти на поруки ексглаву "Укренерго" Володимира Кудрицького

П'ять народних депутатів від трьох політсил готові взяти на поруки ексглаву "Укренерго" Володимира Кудрицького. Його підозрюють у розкраданні 13,7 млн грн у 2018 році, прокуратура просить арешт із заставою 13 млн грн.

Політика • 13:48 • 1168 перегляди
Для екскерівника Укренерго прокуратура проситиме арешт із можливістю внести заставу у 13 мільйонів гривень

Обвинувачення проситиме для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького арешт з можливістю внесення застави у 13 млн гривень.

Суспільство • 13:01 • 1506 перегляди
ДБР підтвердили затримання Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами "Укренерго"

У ДБР підтвердили затримання колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Суспільство • 28 жовтня, 09:54 • 2176 перегляди
Ексклюзив
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.

Політика • 28 жовтня, 09:30 • 38818 перегляди
Ексклюзив
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми

ДБР оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу та затримало екс-керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Справа стосується договору 2018 року на реконструкцію огорожі підстанцій на суму понад 68 млн грн, за яким було перераховано аванс 13,7 млн грн, а роботи не виконано.

Економіка • 28 жовтня, 09:16 • 22679 перегляди
ДБР оголосило нову підозру Гринкевичу та затримало ексглаву "Укренерго" Кудрицького - джерела

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Також затримано колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині.

Кримінал та НП • 28 жовтня, 09:07 • 2656 перегляди