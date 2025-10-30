За ексголову "Укренерго" Кудрицького внесли заставу 13,7 мільйона гривень

За колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу у 13,7 млн гривень. Про це УНН стало відомо із власних джерел.

Деталі

За ексголову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, якому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, внесли заставу у 13,7 мільйона гривень.

Заставу внесено. Інформації щодо того, чи він (Кудрицький - ред.) вийшов не маю - повідомили джерела.

Нагадаємо

У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Кудрицький тоді заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".

Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.

У суді щодо запобіжного заходу ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому три народні депутати висловили готовність взяти його на поруки. Прокурор просив про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави у 13,7 мільйона гривень.