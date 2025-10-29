Суд над ексочільником Укренерго: три нардепи заявили про готовінсть взяти Кудрицького на поруки

$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
12:54 • 39570 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74719 перегляди
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Віктор Орбан
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Каліфорнія
Боснія і Герцеговина
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
Суд над ексочільником Укренерго: три нардепи заявили про готовінсть взяти Кудрицького на поруки

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

У суді щодо запобіжного заходу ексголові Укренерго Володимиру Кудрицькому три народні депутати висловили готовність взяти його на поруки. Прокурор просить тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави у 13 мільйонів гривень.

Суд над ексочільником Укренерго: три нардепи заявили про готовінсть взяти Кудрицького на поруки

У справі щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Кудрицькому три народні депутати заявили про готовність взяти колишнього голову Укренерго на поруки. Про це повідомляє журналістка УНН із зали суду.

Деталі

Під час судового засідання три нардепи заявили, про готовність взяти Володимира Кудрицького на поруки. Таке бажання висловили Максим Хлапук, Ярослав Железняк та Інна Совсун.

Доповнення

У справі щодо обрання запобіжного заходу колишньому главі Укренерго Володимиру Кудрицькому прокурор виступив з клопотанням щодо утримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави строком у розмірі 13 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький буде зобов'язаний повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт та носити електронний браслет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня ДБР проводило обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Обшуки були пов'язані із справою завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Нагадаємо

У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.

Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Володимир Кудрицький
Енергетика
Обшук
Укренерго
Ярослав Железняк