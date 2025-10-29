Суд над ексочільником Укренерго: три нардепи заявили про готовінсть взяти Кудрицького на поруки
Київ • УНН
У суді щодо запобіжного заходу ексголові Укренерго Володимиру Кудрицькому три народні депутати висловили готовність взяти його на поруки. Прокурор просить тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави у 13 мільйонів гривень.
У справі щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Кудрицькому три народні депутати заявили про готовність взяти колишнього голову Укренерго на поруки. Про це повідомляє журналістка УНН із зали суду.
Деталі
Під час судового засідання три нардепи заявили, про готовність взяти Володимира Кудрицького на поруки. Таке бажання висловили Максим Хлапук, Ярослав Железняк та Інна Совсун.
Доповнення
У справі щодо обрання запобіжного заходу колишньому главі Укренерго Володимиру Кудрицькому прокурор виступив з клопотанням щодо утримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави строком у розмірі 13 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький буде зобов'язаний повідомляти прокурора про зміну місця, здати паспорт та носити електронний браслет.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня ДБР проводило обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Обшуки були пов'язані із справою завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення було ухвалене після кількох етапів обговорень. Виконувачем обов'язків було тимчасово призначено Олексія Брехта.
Кудрицький заявляв, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".