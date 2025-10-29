Суд над экс-главой Укрэнерго: три нардепа заявили о готовности взять Кудрицкого на поруки
Киев • УНН
В суде по мере пресечения экс-главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому три народных депутата выразили готовность взять его на поруки. Прокурор просит содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога в 13 миллионов гривен.
По делу об избрании меры пресечения Владимиру Кудрицкому три народных депутата заявили о готовности взять бывшего главу Укрэнерго на поруки. Об этом сообщает журналистка УНН из зала суда.
Подробности
Во время судебного заседания три нардепа заявили о готовности взять Владимира Кудрицкого на поруки. Такое желание выразили Максим Хлапук, Ярослав Железняк и Инна Совсун.
Дополнение
По делу об избрании меры пресечения бывшему главе Укрэнерго Владимиру Кудрицкому прокурор выступил с ходатайством о содержании под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 миллионов гривен. Кроме того, Кудрицкий будет обязан сообщать прокурору об изменении места, сдать паспорт и носить электронный браслет.
Ранее СМИ сообщали, что 21 октября ГБР проводило обыски у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Обыски были связаны с делом завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
Напомним
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений. Исполняющим обязанности был временно назначен Алексей Брехт.
Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с защитой подстанций "Укрэнерго".