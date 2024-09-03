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Наглядова рада Укренерго підтвердила звільнення Кудрицького

Наглядова рада Укренерго підтвердила звільнення Кудрицького

Київ • УНН

 • 23902 перегляди

Наглядова рада Укренерго припинила повноваження Володимира Кудрицького як голови правління. Двоє членів наглядової ради подали у відставку, вважаючи це рішення політично вмотивованим.

Наглядова рада Укренерго підтвердила, що прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Голова наглядової ради НЕК Укренерго Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Про це йдеться в їх заяві, передає УНН.

Вчора, 2 вересня, Наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови Правління Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови Правління Компанії за згодою сторін

- йдеться в заяві.

Доббені та Андреасон повідомили, що сьогодні, 3 вересня, вони подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав. Ми віддаємо належне Правлінню "Укренерго" та всьому колективу Компанії, які в буремні часи війни продемонстрували безпрецедентну мужність та професіоналізм. Результати роботи "Укренерго" за ці 2,5 роки cвідчать про це як найкраще

- заявили в заяві.

У їх заяві зазначається, що "Укренерго" успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення.

Компанія – член енергооб'єднання ENTSO-E, енергосистема України – об’єднана з енергосистемою континентальної Європи. Менеджмент Компанії забезпечив керованість за процесами і контроль над енергосистемою, як і в перші три тижні ізольованого режиму роботи енергосистеми України, так і під час масованих ракетних нападів росіян на об’єкти компанії

- зазначається в заяві.

Також повідомляється, що побудовано понад 60 об’єктів унікального комплексного антидронового захисту на високовольтних підстанціях. Темпи відновлення високовольтної мережі після безпрецедентних ракетних і дронових атак дозволяють Компанії повною мірою виконувати функцію оператора енергосистеми.

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За час повномасштабної війни "Укренерго" залучило більше ніж 1,5 млрд євро міжнародної підтримки на відновлення енергосистеми, підтримку ліквідності та будівництво інженерного захисту.

Це свідчення прозорих закупівельних процесів в Компанії та її бездоганної репутації серед міжнародних стейкхолдерів

- йдеться в заяві.

Вони зазначають, що як екс-президенти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E вони прийшли в Наглядову Раду Компанії в грудні 2021 року, коли колектив "Укренерго" готував енергосистему України до від’єднання від енергосистем росії та білорусі, до інтеграції з європейською мережею, а компанію до членства в ENTSO-E.

Наше стратегічне завдання як членів НР полягало в тому, щоб допомогти Компанії успішно пройти цей шлях та гарантувати політичну та бізнесову незалежність системного оператора. Адже це є однією з ключових передумов для членства в ENTSO-E. З перших днів нашої роботи в Наглядовій Раді "Укренерго" ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів

- зазначається в заяві.

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Вони зауважують, що в умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, вони не бачать можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді "Укренерго".

Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E

- наголошено в заяві.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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