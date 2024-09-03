Харченко: рішення звільнення Кудрицького з погляду здорового глузду — малологічне

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55435 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 106208 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144730 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119293 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111321 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114847 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141292 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75353 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83769 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178334 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.3 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 27887 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 38512 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 20249 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 14962 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 13159 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144729 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141292 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178334 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516966 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6275 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33555 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33280 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35396 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59274 перегляди
Актуальне
Харченко: рішення звільнення Кудрицького з погляду здорового глузду — малологічне

Харченко: рішення звільнення Кудрицького з погляду здорового глузду — малологічне

Київ • УНН

 • 17766 перегляди

Директор Центру досліджень енергетики Харченко висловив здивування щодо звільнення Кудрицького з посади голови "Укренерго". Він вважає це рішення нелогічним і таким, що може послабити довіру західних партнерів.

Звільнення голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького викликає здивування, оскільки його компанія є однією з небагатьох в Україні, що має побудований захист об’єктів та запас обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Рішення звільнення Кудрицького (голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — ред.), відверто дивує, адже звільняють людину, в компанії якої в принципі в єдиної з українських енергетичних компаній побудований захист обʼєктів, є запас обладнання, для того, щоб відновлювати обʼєкти. Рішення дивне і з точки зору здорового глузду — малологічне, особливо на фоні того, що змінилось у комунікації з міжнародними проблемами

 - каже Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики наголошує, що Наглядова Рада НЕК "Укренерго" , яка має здійснювати зміну менеджменту компанії, не до кінця сформована та немає одного з незалежних членів, що є надзвичайно важливим параметром. 

Немає значення, як вона проголосувала, бо за умови наявності ще одного незалежного члена в цій Наглядовій Раді, дискусія була б іншою. Очевидно, що на членів Наглядової Ради був великий тиск

- каже Харченко.

Він наголошує, що це "супер поганий приклад відносин української влади та бюрократії, із західними принципами корпоративного управління державними компаніями", адже такі емоційно-вольові рішення не прийнятні для них. 

За його словами, лосі немає публічної аргументації звільнення Кудрицького і розуміння, що стало причиною зміни.  На його думку, таке рішення послабить довіру західних партнерів, які надавали кошти для відновлення української енергетики. 

Нагадаємо 

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення ухвалено після кількох етапів обговорень, виконувачем обов'язків призначено Олексія Брехта.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05