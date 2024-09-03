Харченко: рішення звільнення Кудрицького з погляду здорового глузду — малологічне

Звільнення голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького викликає здивування, оскільки його компанія є однією з небагатьох в Україні, що має побудований захист об’єктів та запас обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Рішення звільнення Кудрицького (голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — ред.), відверто дивує, адже звільняють людину, в компанії якої в принципі в єдиної з українських енергетичних компаній побудований захист обʼєктів, є запас обладнання, для того, щоб відновлювати обʼєкти. Рішення дивне і з точки зору здорового глузду — малологічне, особливо на фоні того, що змінилось у комунікації з міжнародними проблемами