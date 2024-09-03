Харченко: рішення звільнення Кудрицького з погляду здорового глузду — малологічне
Київ • УНН
Директор Центру досліджень енергетики Харченко висловив здивування щодо звільнення Кудрицького з посади голови "Укренерго". Він вважає це рішення нелогічним і таким, що може послабити довіру західних партнерів.
Звільнення голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького викликає здивування, оскільки його компанія є однією з небагатьох в Україні, що має побудований захист об’єктів та запас обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.
Рішення звільнення Кудрицького (голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — ред.), відверто дивує, адже звільняють людину, в компанії якої в принципі в єдиної з українських енергетичних компаній побудований захист обʼєктів, є запас обладнання, для того, щоб відновлювати обʼєкти. Рішення дивне і з точки зору здорового глузду — малологічне, особливо на фоні того, що змінилось у комунікації з міжнародними проблемами
Директор Центру досліджень енергетики наголошує, що Наглядова Рада НЕК "Укренерго" , яка має здійснювати зміну менеджменту компанії, не до кінця сформована та немає одного з незалежних членів, що є надзвичайно важливим параметром.
Немає значення, як вона проголосувала, бо за умови наявності ще одного незалежного члена в цій Наглядовій Раді, дискусія була б іншою. Очевидно, що на членів Наглядової Ради був великий тиск
Він наголошує, що це "супер поганий приклад відносин української влади та бюрократії, із західними принципами корпоративного управління державними компаніями", адже такі емоційно-вольові рішення не прийнятні для них.
За його словами, лосі немає публічної аргументації звільнення Кудрицького і розуміння, що стало причиною зміни. На його думку, таке рішення послабить довіру західних партнерів, які надавали кошти для відновлення української енергетики.
Нагадаємо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення ухвалено після кількох етапів обговорень, виконувачем обов'язків призначено Олексія Брехта.