Харченко: решение увольнения Кудрицкого с точки зрения здравого смысла - малологичное

Увольнение главы НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого вызывает удивление, поскольку его компания является одной из немногих в Украине, которая имеет построенную защиту объектов и запас оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Решение увольнения Кудрицкого (глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий - ред.), откровенно удивляет, ведь увольняют человека, в компании которого в принципе у единственной из украинских энергетических компаний построена защита объектов, есть запас оборудования для того, чтобы восстанавливать объекты. Решение странное и с точки зрения здравого смысла - малологичное, особенно на фоне того, что изменилось в коммуникации с международными проблемами - говорит Харченко.

Директор Центра исследований энергетики отмечает, что Наблюдательный Совет НЭК «Укрэнерго», который должен осуществлять смену менеджмента компании, не до конца сформирован и нет одного из независимых членов, что является чрезвычайно важным параметром.

Не имеет значения, как она проголосовала, потому что при условии наличия еще одного независимого члена в этом Наблюдательном Совете, дискуссия была бы другой. Очевидно, что на членов Наблюдательного Совета было большое давление - говорит Харченко.

Он отмечает, что это «супер плохой пример отношений украинской власти и бюрократии, с западными принципами корпоративного управления государственными компаниями», ведь такие эмоционально-волевые решения не приемлемы для них.

По его словам, лосе нет публичной аргументации увольнения Кудрицкого и понимания, что стало причиной смены. По его мнению, такое решение ослабит доверие западных партнеров, которые предоставляли средства для восстановления украинской энергетики.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК «Укрэнерго». Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.