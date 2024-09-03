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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харченко: решение увольнения Кудрицкого с точки зрения здравого смысла - малологичное

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3 сентября 2024, 10:12  •  4227 просмотра

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Директор Центра исследований энергетики Харченко выразил удивление по поводу увольнения Кудрицкого с должности главы «Укрэнерго». Он считает это решение нелогичным и таким, что может ослабить доверие западных партнеров.

Увольнение главы НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого вызывает удивление, поскольку его компания является одной из немногих в Украине, которая имеет построенную защиту объектов и запас оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Решение увольнения Кудрицкого (глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий - ред.), откровенно удивляет, ведь увольняют человека, в компании которого в принципе у единственной из украинских энергетических компаний построена защита объектов, есть запас оборудования для того, чтобы восстанавливать объекты. Решение странное и с точки зрения здравого смысла - малологичное, особенно на фоне того, что изменилось в коммуникации с международными проблемами

 - говорит Харченко.

Директор Центра исследований энергетики отмечает, что Наблюдательный Совет НЭК «Укрэнерго», который должен осуществлять смену менеджмента компании, не до конца сформирован и нет одного из независимых членов, что является чрезвычайно важным параметром. 

Не имеет значения, как она проголосовала, потому что при условии наличия еще одного независимого члена в этом Наблюдательном Совете, дискуссия была бы другой. Очевидно, что на членов Наблюдательного Совета было большое давление

- говорит Харченко.

Он отмечает, что это «супер плохой пример отношений украинской власти и бюрократии, с западными принципами корпоративного управления государственными компаниями», ведь такие эмоционально-волевые решения не приемлемы для них. 

По его словам, лосе нет публичной аргументации увольнения Кудрицкого и понимания, что стало причиной смены.  По его мнению, такое решение ослабит доверие западных партнеров, которые предоставляли средства для восстановления украинской энергетики. 

Напомним 

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК «Укрэнерго». Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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