Керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького звільнено - нардеп Железняк
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення ухвалено після кількох етапів обговорень, виконувачем обов'язків призначено Олексія Брехта.
Керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького звільнено. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
За словами Ярослава Железняка, рішення про відставку було ухвалено після кількох етапів обговорень та голосувань.
Спочатку була вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі голосування 4 на 2 — і все
Железняк також звернув увагу на можливі наслідки цього рішення.
Зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки, які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна
За інформацією, виконувати обов'язки голови "Укренерго" призначено заступника голови правління Олексія Брехта.
Втім, офіційного підтвердження від енергокомпанії щодо звільнення ще немає.
Ставка вирішила звільнити керівника “Укренерго” Кудрицького - ЗМІ30.08.24, 19:41 • 65921 перегляд