Ставка вирішила звільнити керівника “Укренерго” Кудрицького - ЗМІ
Київ • УНН
Ставка Верховного головнокомандувача вирішила звільнити голову "Укренерго" Володимира Кудрицького. Причина - незавершене будівництво захисних конструкцій навколо підстанцій, що призвело до перебоїв з електрикою після обстрілу 26 серпня.
Ставка Верховного головнокомандувача вирішила звільнити керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Він має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Причина - незавершене будівництво захисник конструкцій навколо підстанцій "Укренерго". Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, під час сьогоднішньої Ставки Президент України Володимир Зеленський озвучив рішення, що голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.
Причиною такого рішення є те, що були незавершено будівництво захисник конструкцій навколо підстанцій "Укренерго", що після російського масованого обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв з постачанням електрики.
Зазначається, що сам Кудрицький відмовився написати заяву за власним бажанням. Рішення щодо відставки Кудрицького має ухвалити наглядова рада компанії.
"Якщо вони (наглядова рада компанії - ред.) таке рішення ухвалять, то про незалежність наглядових рад в українських державних компаніях можна забути. Вважаю безпідставними звинувачення на адресу Кудрицького. "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають подібні проблеми", - заявив виданню директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Доповнення
Володимир Кудрицький був призначений головою правління НЕК "Укренерго" 2 серпня 2020 року. В лютому-липні 2020 року очолював компанію в якості в.о. голови правління, а раніше обіймав посади першого заступника голови правління, заступника директора з інвестицій.
Нагадаємо
Володимир Кудрицький заявив, що проходить свідком у справі щодо придбання бронежилетів за завищеними цінами в березні 2022 року через афілійовану компанію, що призвело до втрат бюджету на суму понад 10 млн грн.