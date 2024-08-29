Мільйонні зловживання на бронежилетах: голова "Укренерго" проходить свідком у справі

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що проходить свідком у справі щодо придбання бронежилетів за завищеними цінами в березні 2022 року через афілійовану компанію, що призвело до втрат бюджету на суму понад 10 млн грн. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає УНН.

Додамо, що про це також свідчить ухвала ВАКС від 3 липня 2024 року.

Кудрицький прокоментував розслідування НАБУ провадження про корупцію під час закупівлі "Укренерго" в березні-квітні 2022 року бронежилетів. Підозру у зловживанні владою вже оголосили кільком чиновникам компанії. За версією слідства, йдеться про придбання бронежилетів у заздалегідь визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

"Це старі справи. Треба розуміти їхню природу. Вона в тому, що якісь для когось анонімні, а для когось і не дуже правоохоронці, в свій час прийшли до Державної аудиторської служби, коли вона проводила у нас перевірку, і попросили дуже чемно: "Ми хочемо тут щось розслідувати, напишіть у своєму звіті, що там були порушення". Вони і написали", - сказав Кудрицький.

Він вважає, що справи відкриті безпідставно.

"Безпідставно, абсолютно. Я вам наведу два приклади. Перше, це на початку березня 22-го року до нас звернулася Нацгвардія з проханням закупити бронежилети, декілька сотень бронежилетів. Ми купили їх за 16 400 гривень. Знаєте, в чому нас обвинувачують? В тому, що ми не провели маркетингове дослідження належним чином. В березні 22-го року. І в тому, що ціна завищена в два рази. Якщо наша ціна була з ПДВ 16 400, і вона завищена в два рази, значить, вона мала бути 8200? Просто дуже легко підняти ціни періоду березня-квітня 2022 року і подивитися бронежилет 4-го класу. Хто його міг купити і коли за 8200 гривень?", - розповів Кудрицький.

Кудрицький сказав, що у цій справі давав свідчення.

На запитання, чи він свідок, Кудрицький відповів: "Так. Але нещодавно якісь анонімні політологи чи просто політологи почали записувати ролики про мою нібито причетність незрозуміло до чого. Мовляв, до цієї закупівлі бронежилетів. Цікаво, що це збіглося з розміщенням постів абсолютно невідомих людей, ноунеймів, телеграм-каналів з дуже великим охопленням. "Інсайдер", "Труха"".

Мільйонні зловживання на бронежилетах: пособнику посадовця "Укренерго" повідомили про підозру

Доповнення

Правоохоронці викрили на корупції колишнього високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго". Чоловіка підозрюють у закупівлі бронежилетів за завищеними цінами.