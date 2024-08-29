Миллионные злоупотребления на бронежилетах: глава «Укрэнерго» проходит свидетелем по делу

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что проходит свидетелем по делу о приобретении бронежилетов по завышенным ценам в марте 2022 года через аффилированную компанию, что привело к потерям бюджета на сумму более 10 млн грн. Об этом он сказал в интервью ВВС, передает УНН.

Добавим, что об этом также свидетельствует определение ВАКС от 3 июля 2024 года.

Кудрицкий прокомментировал расследование НАБУ производства о коррупции при закупке "Укрэнерго" в марте-апреле 2022 года бронежилетов. Подозрение в злоупотреблении властью уже объявили нескольким чиновникам компании. По версии следствия, речь идет о приобретении бронежилетов у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной.

"Это старые дела. Надо понимать их природу. Она в том, что какие-то для кого-то анонимные, а для кого-то и не очень правоохранители, в свое время пришли в Государственную аудиторскую службу, когда она проводила у нас проверку, и попросили очень вежливо: "Мы хотим здесь что-то расследовать, напишите в своем отчете, что там были нарушения". Они и написали", - сказал Кудрицкий.

Он считает, что дела открыты безосновательно.

"Безосновательно, абсолютно. Я вам приведу два примера. Первое, это в начале марта 22-го года к нам обратилась Нацгвардия с просьбой закупить бронежилеты, несколько сотен бронежилетов. Мы купили их за 16 400 гривен. Знаете, в чем нас обвиняют? В том, что мы не провели маркетинговое исследование должным образом. В марте 22-го года. И в том, что цена завышена в два раза. Если наша цена была с НДС 16 400, и она завышена в два раза, значит, она должна была быть 8200? Просто очень легко поднять цены периода марта-апреля 2022 года и посмотреть бронежилет 4-го класса. Кто его мог купить и когда за 8200 гривен?", - рассказал Кудрицкий.

Кудрицкий сказал, что по этому делу давал показания.

На вопрос, является ли он свидетелем, Кудрицкий ответил: "Да. Но недавно какие-то анонимные политологи или просто политологи начали записывать ролики о моей якобы причастности непонятно к чему. Мол, к этой закупке бронежилетов. Интересно, что это совпало с размещением постов совершенно неизвестных людей, ноунеймов, телеграм-каналов с очень большим охватом. "Инсайдер", „Труха"".

Мільйонні зловживання на бронежилетах: пособнику посадовця "Укренерго" повідомили про підозру

Дополнение

Правоохранители уличили в коррупции бывшего высокопоставленного чиновника ЧАО "НЭК „Укрэнерго". Мужчину подозревают в закупке бронежилетов по завышенным ценам.