Миллионные злоупотребления на бронежилетах: пособнику чиновника "Укрэнерго" сообщили о подозрении

Пособнику чиновника Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"При процессуальном руководстве САП детективы НАБУ сообщили о подозрении пособнику должностного лица Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам. В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 10 миллионов гривен.

Также следствием установлена причастность к совершению этого преступления доверенного лица должностного лица "Укрэнерго", задачи которого заключались в коммуникации с представителями энергетической компании, других ведомств и занимался непосредственно реализацией бронежилетов.

"На сегодня лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку он на вызов к детективам не явился и по состоянию на настоящее время скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, 278 УПК Украины", - информирует САП.

Дополнение

СБУ сообщало, что Служба безопасности и НАБУ, по материалам Государственной аудиторской службы Украины, разоблачили на коррупции бывшего высокопоставленного чиновника ЧАО "НЭК „Укрэнерго".

Речь идет о экс-руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

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