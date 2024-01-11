Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману
Четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", было предъявлено обвинение в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.
Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов
Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.
На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники
Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.
15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве
Пятнадцать бывших охранников экс-президента Украины януковича подозревают в дезертирстве за то, что сбежали с ним в россию в 2014 году.
Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета
Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.
Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству
Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.
Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны
Эстония отдает приоритет восстановлению Украины с использованием замороженных российских активов и поддерживает путь Украины к членству в НАТО и ЕС.
Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google
Судебный советник ЕС рекомендует оставить в силе антимонопольный штраф Google в размере 2,42 млрд евро за недобросовестную конкуренцию.
В результате российского обстрела в Херсоне ранена женщина
87-летняя женщина госпитализирована после российского обстрела в Херсоне. Ранее в регионе было зафиксировано 108 обстрелов.
Угрожает национальной безопасности: Сейм Латвии поставил национализировать "Дом москвы" в Риге
Сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского "Дома москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.