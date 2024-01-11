Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману

Разоблачена схема завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков составляет более 716 млн грн. Сообщено о подозрении четырем лицам, в частности экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову и председателю правления Банка Альянс Юлии Фроловой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Михаиле Кипермане, которого считают организатором преступления, председателе правления Банка Альянс Юлии Фроловой, директоре ООО "Юнайтед Энерджи" Андрее Короткевиче-Лещенко и бывшем директоре департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Дмитрии Кондрашове.

11 января 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 4 лицам, причастным к реализации преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых:

- лицо, которое следствие считает организатором преступления - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

- бывший директор департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" - ч. 2 ст. 364 УК Украины;

- председатель правления коммерческого банка - ст. 364-1 УК Украины;

- директор частной компании - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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"В рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, частное общество, которое с 2019 года осуществляло деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от Укрэнерго и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у различных участников рынка", - отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что учитывая статус этого общества, как стороны ответственной за баланс, "внезапно сформированный" дефицит электроэнергии в виде отрицательного небаланса возникла необходимость компенсировать уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии в Укрэнерго, рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица намерения не имели.

"Несмотря на то, что частная компания (ООО "Юнайтед Энерджи" - ред.) имела задолженность перед обществом, руководитель департамента "Укрэнерго", ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил. В свою очередь, и гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, образовавшуюся перед Укрэнерго сумму задолженности не возместил и не мог этого сделать из-за грубых нарушений Председателя правления банка при выдаче банковской гарантии в сумме 1,85 млрд грн", - информирует САП.

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Отмечается, что в дальнейшем полученная частным предприятием энергия была перепродана реальным участникам рынка, однако уже по более низким, чем приобретенная в Укрэнерго, ценам, а средства, которые были получены в результате реализации этой схемы, легализованы путем перечисления между связанными юридическим лицами и вывода их части на счета в иностранные банковские учреждения.

"Не получив средства за реализации энергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго" обратилось в банк-гарант, однако общество получило отказ в погашении задолженности. Своевременное реагирование антикоррупционных органов обеспечило арест 721 млн грн, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах", - говорится в сообщении.