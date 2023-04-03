Экс-руководителю "Укртатнафты" сообщили о новом подозрении

ukru
Эксклюзив
12:17 • 24057 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 102792 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130671 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120307 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134277 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116882 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131363 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125333 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109045 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102754 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136203 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118611 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121183 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116880 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114809 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213262 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243870 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183245 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189064 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 6729 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 78233 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112066 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120169 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135685 просмотра
Актуальное
Экс-руководителю "Укртатнафты" сообщили о новом подозрении

Экс-руководителю "Укртатнафты" сообщили о новом подозрении

Киев • УНН

 • 821774 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Экс-руководителю ПАО «Укртатнафта» Руслану Ляпко сообщено о новом подозрении - в уклонении от уплаты налогов более 687 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-руководителе ПАО «Укртатнафта» Руслане Ляпко.

Цитата

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании (2019-2022 гг..) сообщено о новом подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, по данным следствия, должностные лица нефтеперерабатывающей компании, которая является одной из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине, не задекларировали налоговые обязательства по уплате акцизного налога за февраль 2022 года в сумме более 687 млн грн. В дальнейшем они умышленно не уплатили средства на выполнение указанного обязательства при имеющейся возможности.

«Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются мероприятия по установлению других должностных лиц предприятия, причастных к совершению уголовного преступления», - отмечается в сообщении.

Ранее бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления и главному бухгалтеру нефтеперерабатывающей компании сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога на сумму 605,9 млн грн (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила, что объявили о подозрениях топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» в совершении уголовных правонарушений.

Главному бухгалтеру «Укртатнафты» сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы