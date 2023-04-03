Экс-руководителю "Укртатнафты" сообщили о новом подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Экс-руководителю ПАО «Укртатнафта» Руслану Ляпко сообщено о новом подозрении - в уклонении от уплаты налогов более 687 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-руководителе ПАО «Укртатнафта» Руслане Ляпко.
Цитата
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании (2019-2022 гг..) сообщено о новом подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что, по данным следствия, должностные лица нефтеперерабатывающей компании, которая является одной из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине, не задекларировали налоговые обязательства по уплате акцизного налога за февраль 2022 года в сумме более 687 млн грн. В дальнейшем они умышленно не уплатили средства на выполнение указанного обязательства при имеющейся возможности.
«Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются мероприятия по установлению других должностных лиц предприятия, причастных к совершению уголовного преступления», - отмечается в сообщении.
Ранее бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления и главному бухгалтеру нефтеперерабатывающей компании сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога на сумму 605,9 млн грн (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила, что объявили о подозрениях топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» в совершении уголовных правонарушений.
Главному бухгалтеру «Укртатнафты» сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».