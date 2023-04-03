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Екскерівнику "Укртатнафти" повідомили про нову підозру

Екскерівнику "Укртатнафти" повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 821777 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Екскерівнику ПАТ «Укртатнафта» Руслану Ляпку повідомлено про нову підозру - в ухиленні від сплати податків понад 687 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про екскерівника ПАТ «Укртатнафта» Руслана Ляпка.

Цитата

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр) повідомлено про нову підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що, за даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії, яка є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн. У подальшому вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов’язання при наявній можливості.

«Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення кримінального правопорушення», - зазначається в повідомленні.

Раніше колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що оголосили про підозри топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» у вчиненні кримінальних правопорушень.

Головному бухгалтеру «Укртатнафти» повідомили про підозру в межах розслідування кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

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