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Бизнес-партнера Коломойского уличили в присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты"

Бизнес-партнера Коломойского уличили в присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты"

Киев • УНН

 • 1607054 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. СБУ разоблачила бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана на присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты". Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили еще одну масштабную схему присвоения денег экс-топ-менеджментом ПАО "Укртатнафта". К организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы следствия, по его инициативе со счетов "Укртатнафты" было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте.

"Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения рф, вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу. Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО "Укртатнафта" перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти", - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что на момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ. Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа.

Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

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"На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета "Укртатнафты" и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

"В настоящее время Михаил Киперман скрывается от правосудия за границей. В связи с этим будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск", - информирует СБУ.

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