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Бізнес-партнера Коломойського викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти"

Бізнес-партнера Коломойського викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти"

Київ • УНН

 • 1607057 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. СБУ викрила бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти». Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

"Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ "Укртатнафта". До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман", - йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

"Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення рф, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку. Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти", - зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що на момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ. Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

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"На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Так, підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

"Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук", - інформує СБУ.

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