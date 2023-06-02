Бізнес-партнера Коломойського викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. СБУ викрила бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти». Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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"Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ "Укртатнафта". До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман", - йдеться в повідомленні.
Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.
"Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення рф, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку. Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти", - зазначається в повідомленні.
У СБУ повідомляють, що на момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ. Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу.
Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.
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"На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Так, підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
• ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
"Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук", - інформує СБУ.
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